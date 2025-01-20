Мэр Казани назвал истинную причину атаки ВСУ на город

Мэр Казани Метшин: целью атаки БПЛА является распространение страха и паники
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По словам мэра, одна из целей подобных атак — посеять панику и хаос
По словам мэра, одна из целей подобных атак — посеять панику и хаос Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Целью налета беспилотников на Казань является распространение страха и паники. Об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин.

«Очевидно, что целью таких атак, кроме повреждения промышленных предприятий, является распространение хаоса, паники», — заявил Ильсур Метшин. Его слова передает 116.RU.

Согласно данным Министерства обороны России, 20 января над территорией Татарстана было сбито два украинских дрона. Отмечается, что налет произошел с 06:00 до 07:00 по московскому времени. Позже аэропорт Казани ввел временные ограничения на перелеты с целью обеспечения безопасности гражданских перелетов.

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Целью налета беспилотников на Казань является распространение страха и паники. Об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин. «Очевидно, что целью таких атак, кроме повреждения промышленных предприятий, является распространение хаоса, паники», — заявил Ильсур Метшин. Его слова передает 116.RU. Согласно данным Министерства обороны России, 20 января над территорией Татарстана было сбито два украинских дрона. Отмечается, что налет произошел с 06:00 до 07:00 по московскому времени. Позже аэропорт Казани ввел временные ограничения на перелеты с целью обеспечения безопасности гражданских перелетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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