Мэр Казани назвал истинную причину атаки ВСУ на город

Целью налета беспилотников на Казань является распространение страха и паники. Об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин.
«Очевидно, что целью таких атак, кроме повреждения промышленных предприятий, является распространение хаоса, паники», — заявил Ильсур Метшин. Его слова передает 116.RU.
Согласно данным Министерства обороны России, 20 января над территорией Татарстана было сбито два украинских дрона. Отмечается, что налет произошел с 06:00 до 07:00 по московскому времени. Позже аэропорт Казани ввел временные ограничения на перелеты с целью обеспечения безопасности гражданских перелетов.
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