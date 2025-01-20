МО: над Татарстаном уничтожен беспилотник

Над территорией Татарстана уничтожен беспилотный летательный аппарат ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат. Один — над территорией Республики Татарстан», — сообщили в ведомстве. Пост опубликован в официальном telegram-канале.
Ранее аэропорт Казани ввел временные ограничения на перелеты. По словам представителя Росавиации, эта мера необходима для обеспечения безопасности.
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