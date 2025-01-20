МО: над Татарстаном уничтожен беспилотник

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Всего за ночь средствами ПВО РФ сбит 31 дрон
Всего за ночь средствами ПВО РФ сбит 31 дрон Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над территорией Татарстана уничтожен беспилотный летательный аппарат ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат. Один — над территорией Республики Татарстан», — сообщили в ведомстве. Пост опубликован в официальном telegram-канале

Ранее аэропорт Казани ввел временные ограничения на перелеты. По словам представителя Росавиации, эта мера необходима для обеспечения безопасности.

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Над территорией Татарстана уничтожен беспилотный летательный аппарат ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат. Один — над территорией Республики Татарстан», — сообщили в ведомстве. Пост опубликован в официальном telegram-канале.  Ранее аэропорт Казани ввел временные ограничения на перелеты. По словам представителя Росавиации, эта мера необходима для обеспечения безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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