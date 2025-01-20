В аэропорту Казани ввели временные ограничения

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены временные ограничения на работу аэропорта Казани. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — заявил Артем Кореняко. Пост опубликован в его telegram-канале.
Он подчеркнул, что экипажи воздушных судов и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности. Для них это главный приоритет, добавил Кореняко. Ранее ряд telegram-каналов заявляли, что местные жители слышали звуки взрывов.
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