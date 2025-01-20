В аэропорту Казани ввели временные ограничения

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Аэропорт ввел временные ограничения
Аэропорт ввел временные ограничения Фото:

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены временные ограничения на работу аэропорта Казани. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — заявил Артем Кореняко. Пост опубликован в его telegram-канале.

Он подчеркнул, что экипажи воздушных судов и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности. Для них это главный приоритет, добавил Кореняко. Ранее ряд telegram-каналов заявляли, что местные жители слышали звуки взрывов. 

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Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены временные ограничения на работу аэропорта Казани. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. «Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — заявил Артем Кореняко. Пост опубликован в его telegram-канале. Он подчеркнул, что экипажи воздушных судов и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности. Для них это главный приоритет, добавил Кореняко. Ранее ряд telegram-каналов заявляли, что местные жители слышали звуки взрывов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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