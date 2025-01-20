Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР и ЛНР

Российские военные освободили Шевченко в ДНР и Новоегоровку в ЛНР

20 января 2025 в 14:05 Размер текста - 17 +

Потери ВСУ за сутки составили почти 1400 человек Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска освободили населенный пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике, а также Новоегоровку в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили представители Минобороны Российской Федерации. «ВС РФ освободили населенный пункт Шевченко в ДНР. Группировка войск „Запад“ освободила населенный пункт Новоегоровка в ЛНР», — сообщает МО РФ в telegram-канале . Потери ВСУ составили 1390 человек, дополнили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские войска освободили населенный пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике, а также Новоегоровку в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили представители Минобороны Российской Федерации. «ВС РФ освободили населенный пункт Шевченко в ДНР. Группировка войск „Запад“ освободила населенный пункт Новоегоровка в ЛНР», — сообщает МО РФ в telegram-канале. Потери ВСУ составили 1390 человек, дополнили в ведомстве.