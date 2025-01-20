Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР и ЛНР

Российские военные освободили Шевченко в ДНР и Новоегоровку в ЛНР
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201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, автомат, огнестрельное оружие, военнослужащие цво, военная база, солдат, 201военная база
Потери ВСУ за сутки составили почти 1400 человек Фото:
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Российские войска освободили населенный пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике, а также Новоегоровку в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили представители Минобороны Российской Федерации.

«ВС РФ освободили населенный пункт Шевченко в ДНР. Группировка войск „Запад“ освободила населенный пункт Новоегоровка в ЛНР», — сообщает МО РФ в telegram-канале. Потери ВСУ составили 1390 человек, дополнили в ведомстве.

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Российские войска освободили населенный пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике, а также Новоегоровку в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили представители Минобороны Российской Федерации. «ВС РФ освободили населенный пункт Шевченко в ДНР. Группировка войск „Запад“ освободила населенный пункт Новоегоровка в ЛНР», — сообщает МО РФ в telegram-канале. Потери ВСУ составили 1390 человек, дополнили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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