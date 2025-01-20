Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР и ЛНР

Потери ВСУ за сутки составили почти 1400 человек
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские войска освободили населенный пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике, а также Новоегоровку в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили представители Минобороны Российской Федерации.
«ВС РФ освободили населенный пункт Шевченко в ДНР. Группировка войск „Запад“ освободила населенный пункт Новоегоровка в ЛНР», — сообщает МО РФ в
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