Участники спецоперации получат тактические шламы, изготовленные в Перми. Продукцию предприятия «Кираса» (ЗАО), выпускающего экипировку для армии и силовых ведомств, передадут бойцам волонтеры сообщества «Вежливые люди». Об этом говорится на странице сообщества в соцсети «ВКонтакте».
«Благодарим ЗАО „Кираса“ (г. Пермь) за безвозмездную передачу нам тактических шлемов БР-2 в кол-ве 30 штук для наших бойцов», — рассказали представители группы «Вежливые люди.
ЗАО «Кираса» разрабатывает и производит индивидуальные средства бронезащиты, а также экипировку для Минобороны РФ, силовых ведомств и охранных служб. Волонтеры пермского сообщества «Вежливые люди» поддерживают бойцов на фронте с момента начала спецоперации. Они не раз отправляли на передовую различную технику, средства индивидуальной защиты, БПЛА, медикаменты, продукты, вещи, инструмент и многое другое.
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