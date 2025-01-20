Бойцам на СВО отправят десятки тактических шлемов, изготовленных в Перми. Фото

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Тактические шлемы изготовлены пермским ЗАО «Кираса»
Тактические шлемы изготовлены пермским ЗАО «Кираса» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Участники спецоперации получат тактические шламы, изготовленные в Перми. Продукцию предприятия «Кираса» (ЗАО), выпускающего экипировку для армии и силовых ведомств, передадут бойцам волонтеры сообщества «Вежливые люди». Об этом говорится на странице сообщества в соцсети «ВКонтакте».

«Благодарим ЗАО „Кираса“ (г. Пермь) за безвозмездную передачу нам тактических шлемов БР-2 в кол-ве 30 штук для наших бойцов», — рассказали представители группы «Вежливые люди.

ЗАО «Кираса» разрабатывает и производит индивидуальные средства бронезащиты, а также экипировку для Минобороны РФ, силовых ведомств и охранных служб. Волонтеры пермского сообщества «Вежливые люди» поддерживают бойцов на фронте с момента начала спецоперации. Они не раз отправляли на передовую различную технику, средства индивидуальной защиты, БПЛА, медикаменты, продукты, вещи, инструмент и многое другое.

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Участники спецоперации получат тактические шламы, изготовленные в Перми. Продукцию предприятия «Кираса» (ЗАО), выпускающего экипировку для армии и силовых ведомств, передадут бойцам волонтеры сообщества «Вежливые люди». Об этом говорится на странице сообщества в соцсети «ВКонтакте». «Благодарим ЗАО „Кираса“ (г. Пермь) за безвозмездную передачу нам тактических шлемов БР-2 в кол-ве 30 штук для наших бойцов», — рассказали представители группы «Вежливые люди. ЗАО «Кираса» разрабатывает и производит индивидуальные средства бронезащиты, а также экипировку для Минобороны РФ, силовых ведомств и охранных служб. Волонтеры пермского сообщества «Вежливые люди» поддерживают бойцов на фронте с момента начала спецоперации. Они не раз отправляли на передовую различную технику, средства индивидуальной защиты, БПЛА, медикаменты, продукты, вещи, инструмент и многое другое.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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