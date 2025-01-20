Поселившийся в пермской аномальной зоне француз принял участие в славянском празднике

Французский воздухоплаватель Ксавье Фор, поселившийся в селе Молебка Пермского края, искупался в проруби. Вместе с другими жителями села в воскресенье, 19 января, он стал участником празднования Водокреса. Страховал француза во время окунания в проруби пермский травник Мишель Абдулов, который соорудил в Молебке гигантский коловрат.
«Искупались в проруби. Водица-царица почистила, смыла негатив. Теперь с новыми силами, делать этот мир лучше! Слава богам и предкам нашим! Француз Ксавье Фор также присоединился. Рвался [окунуться в прорубь] первым, но народ сказал: „Погоди, сперва русские люди опробуют“», — рассказал Абдулов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Водокрес или Водокрещи — один из больших годовых праздников у славян, приходящийся на 19 января. В дохристианские времена праздник символизировал очищение природы и человека от всего негативного, накопленного за год. Главная традиция праздника — купание в проруби или водоеме.
Ксавье Фор впервые посетил Пермский край в качестве воздухоплавателя в 2012 во время участия в фестивале «Небесная ярмарка». После завершения фестиваля француз решил остаться в Прикамье и посвятить себя фермерству. Впоследствии он переехал в Молебку, недалеко от которой расположена известная аномальная зона и занялся сыроварением.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!