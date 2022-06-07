07 июня 2022

Француз, ставший пермяком, научит местных фермеров сыроварению

© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия по частной сыроварне
Ксавье Фор намерен получить российское гражданство и открыть фермерский центр для обучения сыроварению Фото:

Французский воздухоплаватель Ксавье Фор, с 2012 года живущий в Пермском крае, научит фермеров азам сыроварения. Ксавье намерен получить российское гражданство. Это поможет ему открыть обучающий центр с господдержкой, сообщается в паблике администрации города Лысьвы в соцсети «Вконтакте».

«Ксавье считает, что на Урале можно варить сыр, который по своим вкусовым качествам будет не хуже французского. Для реализации проекта француз приглашает иностранных специалистов, которые готовы поделиться с местными фермерами своими знаниями», — говорится в видеоролике, размещенном на странице мэрии в соцсети.

Во Франции Ксавье Фор занимался сыроварением. Впервые он приехал в Пермский край в 2012 для участия в фестивале «Небесная ярмарка» (Кунгур) в качестве воздухоплавателя. После завершения фестиваля француз решил остаться в Прикамье и посвятить себя фермерству. URA.RU рассказывало, что несколько лет назад Ксавье уже пробовал запустить в Кунгуре производство. Однако там идею французского фермера не оценили и ему пришлось искать инвесторов в других российских регионах.

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Французский воздухоплаватель Ксавье Фор, с 2012 года живущий в Пермском крае, научит фермеров азам сыроварения. Ксавье намерен получить российское гражданство. Это поможет ему открыть обучающий центр с господдержкой, сообщается в паблике администрации города Лысьвы в соцсети «Вконтакте». «Ксавье считает, что на Урале можно варить сыр, который по своим вкусовым качествам будет не хуже французского. Для реализации проекта француз приглашает иностранных специалистов, которые готовы поделиться с местными фермерами своими знаниями», — говорится в видеоролике, размещенном на странице мэрии в соцсети. Во Франции Ксавье Фор занимался сыроварением. Впервые он приехал в Пермский край в 2012 для участия в фестивале «Небесная ярмарка» (Кунгур) в качестве воздухоплавателя. После завершения фестиваля француз решил остаться в Прикамье и посвятить себя фермерству. URA.RU рассказывало, что несколько лет назад Ксавье уже пробовал запустить в Кунгуре производство. Однако там идею французского фермера не оценили и ему пришлось искать инвесторов в других российских регионах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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