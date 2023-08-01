Пермяки в аномальной зоне помолятся Перуну для победы в спецоперации

02 августа 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

Огненные практики — обязательная часть праздника Фото: Илья Московец © URA.RU В селе Молебка (Пермский край), расположенном в аномальной зоне, в ближайшие выходные пройдут Дни народных традиций. Во время праздника участники проведут обряды, в которых попросят у древнеславянского бога Перуна победы российским военным на спецоперации, рассказал один из организаторов Мишель Абдулов. «Проведем обряды, посвященные Перуну, дабы даровал победы, мужество и силы нашим парням и мужам для победы над ворогом», — пишет Абдулов в соцсетях, анонсируя праздник. На нем можно будет примерить воинское облачение древних воинов, попрыгать через костер, а также попробовать себя в воинских искусствах: метании ножей, топоров, стрельбе из лука. Дни народных традиций пройдут в Молебке 5 и 6 августа. Гостей ждут ярмарка народных промыслов, проведение традиционных народных обрядов, а также мастер-классы по бытовой магии, шаманизму, созданию амулетов и консультации экстрасенсов. Ранее URA.RU рассказывало, что Мишель Абдулов соорудил на своем огороде гигантский коловрат диаметром 27 метров. На нем он выращивает различные лечебные и тонизирующие травы. Село Молебка расположено рядом с аномальной «Зоной-М». Место многие годы привлекает к себе уфологов, которые утверждают, что неоднократно видели здесь НЛО.

В селе Молебка (Пермский край), расположенном в аномальной зоне, в ближайшие выходные пройдут Дни народных традиций. Во время праздника участники проведут обряды, в которых попросят у древнеславянского бога Перуна победы российским военным на спецоперации, рассказал один из организаторов Мишель Абдулов. «Проведем обряды, посвященные Перуну, дабы даровал победы, мужество и силы нашим парням и мужам для победы над ворогом», — пишет Абдулов в соцсетях, анонсируя праздник. На нем можно будет примерить воинское облачение древних воинов, попрыгать через костер, а также попробовать себя в воинских искусствах: метании ножей, топоров, стрельбе из лука. Дни народных традиций пройдут в Молебке 5 и 6 августа. Гостей ждут ярмарка народных промыслов, проведение традиционных народных обрядов, а также мастер-классы по бытовой магии, шаманизму, созданию амулетов и консультации экстрасенсов. Ранее URA.RU рассказывало, что Мишель Абдулов соорудил на своем огороде гигантский коловрат диаметром 27 метров. На нем он выращивает различные лечебные и тонизирующие травы. Село Молебка расположено рядом с аномальной «Зоной-М». Место многие годы привлекает к себе уфологов, которые утверждают, что неоднократно видели здесь НЛО.