«Перевернули все»: как задерживали подельника свердловского чиновника-«наркобарона»

Третьим подельником экс-сотрудника свердловского минАПК оказался фитнес-тренер

20 января 2025 в 16:08 Размер текста - 17 +

Силовики нашли запрещенные вещества у третьего подозреваемого в неожиданном месте (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Третьим фигурантом уголовного дела о незаконном культивировании конопли, в котором обвинили свердловского (уже бывшего) чиновника Игоря Крупского, стал фитнес-тренер Семен З. Силовики задержали его дома в конце 2024-го и нашли у него на кухне пакетики с анашой. Об этом URA.RU рассказали соседи Семена. «Утром он вернулся домой, подошел к подъезду, а к нему резко подъехала машина, из которой выскочили несколько человек в гражданском. Его скрутили и повели в подъезд. Там уже стояли еще три вооруженных сотрудника ОМОН. Через несколько минут меня с женой позвали быть понятыми», — сообщил мужчина. По его словам, в квартире Семена провели обыски. «Перевернули все. Искали даже в диване. Потом из кухни пришел сотрудник с упаковкой чая в руках. А оттуда достал полимерный пакет. И сказал: „А вот и анаша!“. Как он сразу так определил, что это именно анаша, я не понял. Потом пакет распечатали и вытряхнули оттуда много маленьких-маленьких свертков. Семен все это время лежал на полу, его руки были застегнуты наручниками, а на голове капюшон», — продолжил сосед, ставший очевидцем следственных действий. Новость по теме Как силовики накрывали нарколабораторию свердловского чиновника: фото и видео После этого Семена вывели на улицу. Там провели обыск в его авто. Собеседник уверяет, что в ней ничего запрещенного не обнаружили. Другой сосед назвал Семена «хорошим парнем». «В нашем доме он появился относительно недавно. Живет с женой, есть маленький ребенок. Знаю, что он спортсмен. Работает в одном из центров на Уралмаше. Делает в квартире ремонт. Еще меня удивило, что они в том году резко поехали отдыхать, вещи дорогие у них появились. Разве фитнес-тренеры так много получают?» — задается вопросом второй собеседник агентства. Для жителей дома задержание Семена стало шоком, признался третий сосед. «Мы неделю тут все обсуждали случившееся. Он всегда здоровается. Никогда бы не поверил, что он может быть причастен к такому. Он очень хороший парень», — сказал он. «Я виделся с Семеном, когда его отпустили. Он сказал, что сейчас ждет суда. Еще сказал, что ему силовики показывали много фотографий мужчин (вероятно, речь идет о других подозреваемых по делу, — прим. ред.), спрашивали, знает ли он их. Тот сказал, что впервые их видит», — закончил собеседник. Знаком ли Семен с Крупским, он пояснить не смог. Семена не стали арестовывать. Ему назначили запрет определенных действий. Застать его в квартире журналисту URA.RU не удалось. Его подельниками, по версии следствия, стали Игорь Крупский — экс-начальник одного из отделов свердловского министерства агропромышленного комплекса — и его друг — пожарный по фамилии Галимзянов. Их тоже задержали в конце прошлого года, но известно об этом стало лишь 13 января. В отличие от Семена, суд отправил обоих в СИЗО. Силовики уверены, что Крупский держал плантации конопли у своего друга в квартире. Ее выращивали для продажи. Позже стало известно о контейнерах с наркотиками в Белоярском. Третий подозреваемый живет в этом доме. Здесь его и задержали, а потом отпустили Фото: Сергей Бодров Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Третьим фигурантом уголовного дела о незаконном культивировании конопли, в котором обвинили свердловского (уже бывшего) чиновника Игоря Крупского, стал фитнес-тренер Семен З. Силовики задержали его дома в конце 2024-го и нашли у него на кухне пакетики с анашой. Об этом URA.RU рассказали соседи Семена. «Утром он вернулся домой, подошел к подъезду, а к нему резко подъехала машина, из которой выскочили несколько человек в гражданском. Его скрутили и повели в подъезд. Там уже стояли еще три вооруженных сотрудника ОМОН. Через несколько минут меня с женой позвали быть понятыми», — сообщил мужчина. По его словам, в квартире Семена провели обыски. «Перевернули все. Искали даже в диване. Потом из кухни пришел сотрудник с упаковкой чая в руках. А оттуда достал полимерный пакет. И сказал: „А вот и анаша!“. Как он сразу так определил, что это именно анаша, я не понял. Потом пакет распечатали и вытряхнули оттуда много маленьких-маленьких свертков. Семен все это время лежал на полу, его руки были застегнуты наручниками, а на голове капюшон», — продолжил сосед, ставший очевидцем следственных действий. После этого Семена вывели на улицу. Там провели обыск в его авто. Собеседник уверяет, что в ней ничего запрещенного не обнаружили. Другой сосед назвал Семена «хорошим парнем». «В нашем доме он появился относительно недавно. Живет с женой, есть маленький ребенок. Знаю, что он спортсмен. Работает в одном из центров на Уралмаше. Делает в квартире ремонт. Еще меня удивило, что они в том году резко поехали отдыхать, вещи дорогие у них появились. Разве фитнес-тренеры так много получают?» — задается вопросом второй собеседник агентства. Для жителей дома задержание Семена стало шоком, признался третий сосед. «Мы неделю тут все обсуждали случившееся. Он всегда здоровается. Никогда бы не поверил, что он может быть причастен к такому. Он очень хороший парень», — сказал он. «Я виделся с Семеном, когда его отпустили. Он сказал, что сейчас ждет суда. Еще сказал, что ему силовики показывали много фотографий мужчин (вероятно, речь идет о других подозреваемых по делу, — прим. ред.), спрашивали, знает ли он их. Тот сказал, что впервые их видит», — закончил собеседник. Знаком ли Семен с Крупским, он пояснить не смог. Семена не стали арестовывать. Ему назначили запрет определенных действий. Застать его в квартире журналисту URA.RU не удалось. Его подельниками, по версии следствия, стали Игорь Крупский — экс-начальник одного из отделов свердловского министерства агропромышленного комплекса — и его друг — пожарный по фамилии Галимзянов. Их тоже задержали в конце прошлого года, но известно об этом стало лишь 13 января. В отличие от Семена, суд отправил обоих в СИЗО. Силовики уверены, что Крупский держал плантации конопли у своего друга в квартире. Ее выращивали для продажи. Позже стало известно о контейнерах с наркотиками в Белоярском.