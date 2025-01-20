Ждать ли юбилейные концерты Меладзе в России: мнение продюсера Рудченко

Валерий Меладзе готовится к мировому турне, приуроченному к его 60-летию. Продюсер Павел Рудченко в беседе в URA.RU объяснил, почему в афише на сайте певца нет ни одного российского города.
Момент, когда украинский провокатор на концерте в Дубае «вытянул» из Меладзе запрещенный в России лозунг, до сих пор свеж в памяти не только активистов, но и обычного российского зрителя. А, значит, пока не может идти речи о том, чтобы громко вернуться и с размахом отметить 60-летие на сцене, например, российской столицы.
«Он сейчас выжидает период, когда в отношении его персоны пройдет определенная агония. Активисты очень остро отреагировали на его высказанную на концерте позицию. И в принципе он вел себя странно, реагируя на вопрос украинского провокатора: то кричал в микрофон, то нет. То есть такая двоякая нечеткая позиция, но ясно одно: Меладзе определенно не поддерживал СВО, что стало триггером для общественности и поводом для нападок в его адрес. В том числе и от ребят „за ленточкой“. А он, в свою очередь, решил не оправдываться и не защищаться. Его имя сегодня является токсичным в России», — пояснил Рудченко.
Но певец, по мнению продюсера, все-таки делает расчет на российского зрителя и надеется вернуться. В связи с этим якобы ведутся некие переговоры о летних мероприятиях с участием Меладзе. Однако точного формата и подтверждения этому нет, поясняет Павел.
«Но даже если чисто теоретически концерт и будет запланирован, не исключен риск того, что выступление будут бойкотировать. А подобные вмешательства сильно ударяют не только по репутации, но и по „кошельку“ исполнителя. Поэтому сегодня я бы не давал однозначные прогнозы», — заключил продюсер.
Павел отметил, что не исключен тот факт, что Валерий даже в случае несостоявшихся юбилейных концертов согласится выступить в России на частном мероприятии. Стоимость корпоративов артиста уровня Меладзе — свыше 15 миллионов рублей. И в текущих условиях, когда он прячется даже на кладбище, вероятно, будут особые условия в райдере.
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