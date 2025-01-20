Варяг из Тюмени и падение цен на аренду квартир: главные новости Кургана 20 января

В Курганской области появился новый ответственный за агропромышленный комплекс чиновник, прибывший из Тюменской области. Врио главы Кургана Антона Науменко рискует не стать полноправным градоначальником, а экс-чиновники, осужденные за коррупционное преступление, отказываются выплачивать ущерб. Главные новости Курганской области — в подборке URA.RU.
Чиновник из Тюмени возглавил департамент АПК
В департаменте агропромышленного комплекса Курганской области назначен новый временно исполняющий обязанности директора из Тюмени. С 20 января эту должность занял Сергей Борисов, ранее работавший в тюменском департаменте финансов. Он имеет опыт работы в экономике, в том числе в агропромышленном комплексе. До назначения врио директора департамента он занимал руководящие должности, информирует правительство области.
Это уже пятая кадровая перестановка в ведомстве за год. До Борисова департаментом руководил Павел Кощеев, который уволился в апреле 2024 года, а занимали должность временно исполняющих обязанности главы ведомства после его отставки Татьяна Сандакова, Алексей Кремлев и Антон Притчин.
Науменко может не стать главой Кургана
Временно исполняющий обязанности мэра Кургана Антон Науменко рискует не стать новым градоначальником. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделились источники из политической сферы. «Такие обсуждения действительно возникли. Якобы на должность главы Кургана теперь рассматривают не Науменко. Одной из причин того, что чиновник не может претендовать на пост стало то, что он мог не сдать тесты в Москве», — рассуждают инсайдеры.
Со слов источников URA.RU, власти Кургана к такому раскладу не готовы. Ведь уже назначены новые выборы и до марта уже расписаны все процедуры. При этом на конкурс до сих пор никто не заявился. По одной из версий, по этой же причине во время первых выборов мэром не стала и бывшая врио главы Анастасия Аргышева.
Экс-чиновники не желают выплачивать ущерб
Апелляционная жалоба на решение о возмещение ущерба за совершенное коррупционное преступление поступила в Курганский областной суд. Экс-чиновники, среди которых бывший первым замгубернатора Сергей Пугин, оспаривают решение по иску прокуратуры. Ответчиками в деле о выплате 16,5 миллиона рублей являются Пугин, а также бывший глава Шадринского района Владимир Осокин и его экс-заместитель Вячеслав Рознин. По данным источников, жалоба была подана Осокиным.
В сентябре прошлого года экс-чиновников суд обязал выплатить ущерб за коррупционное преступление. Прокуратура подала отдельный гражданский иск по возмещению ущерба, который был удовлетворен частично. С Пугина, Осокина и Рознина солидарно должно быть взыскано 16 544 309 рублей 18 копеек. Из них 11,7 миллиона должны быть выплачены в федеральный бюджет, 4,8 миллиона — в бюджет Курганской области. Ответчики с требованиями прокуратуры согласны не были.
В селе могут построить многоквартирный дом
В Курганской области идет обсуждение строительства многоквартирного дома в селе Белозерское. Местные власти запустили опрос и пытаются узнать, сколько будет желающих купить квартиры в новостройке. Об этом сообщается в группе администрации Белозерского округа в соцсетях, где и проводится опрос. В течение часа в опросе большая часть респондентов ответили, что их не интересует покупка жилья в новостройке. За этот вариант ответа проголосовали 40% человек.
В Кургане зафиксировали падение цен на аренду квартир
В Кургане зафиксировано резкое снижение цен на аренду квартир. Средняя стоимость аренды на вторичном рынке упала до 18 834 рублей за объект, что на 16% ниже, чем неделей ранее, когда она составляла 21 920 рублей, говорится в аналитике данных сайта Restate. «Рынок демонстрировал рост цен на арендные квартиры с октября 2024 года по 9 января 2025 года. После этой даты стоимость аренды резко упала», — говорится в отчете ресурса.
В Курганской филармонии — новый худрук
Пианист Кирилл Егорычев назначен новым художественным руководителем Курганской филармонии. Он известен своей работой в различных музыкальных проектах по всей России, где он зарекомендовал себя как успешный организатор культурных мероприятий и продюсер. Предыдущий художественный руководитель филармонии Сергей Потапов скончался на 75-ом году жизни 28 ноября 2024 года.
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