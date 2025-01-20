Эрдоган хочет позвонить Путину из-за решения по газу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о своем намерении позвонить президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить с ним вопросы поставок природного газа РФ в Словакию после того, как Украина прекратила транзит. Об этом он заявил после переговоров со словацким премьером Робертом Фицо.
«Что касается вопроса природного газа, то здесь то же самое происходит с тех пор, как Украина перекрыла подачу газа в Словакию. Этот вопрос должен быть решен путем встречи с министром иностранных дел господином [Сергеем] Лавровым и президентом Путиным», — заявил Эрдоган. Его слова приводит турецкое издание Milliyet.
Турецкий лидер подчеркнул важность решения вопроса по поставкам газа, поскольку это напрямую касается энергетической безопасности не только Словакии, но и других европейских стран. Он выразил надежду на скорое проведение встречи с российскими официальными лицами для обсуждения данной проблемы.
Транзит российского газа в Европу через Украину прекратился 1 января в связи с истечением срока действия договора. Больше всех от этого пострадали такие страны, как Словакия, Венгрия и Австрия, для которых российский газ являлся одним из основных источников топлива.
Фицо 10 января обсудил с Путиным детали контракта на поставку газа от компании «Газпром». Он заявил, что российский президент дал ему гарантии по исполнению Россией обязательств в рамках данного контракта.
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