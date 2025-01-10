Фицо заявил, что Словакия не останется без российского газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обсудил с президентом России Владимиром Путиным детали контракта на поставку газа от компании «Газпром», сообщают зарубежные издания. Встреча прошла в декабре.
«Мы с Путиным обсудили контракт между нами и „Газпромом“, в котором говорится, что каким-то образом нам поставят газ. Что-то может быть доставлено южным маршрутом, но пока есть запасы, потребление в Словакии обеспечено», — передает слова Фицо Reuters. Словацкий премьер также подчеркнул, что Путин дал гарантии по исполнению Россией обязательств в рамках данного контракта.
По информации издания, были разработаны два технических предложения, которые обсуждались с представителями украинского правительства. Как отметил Фицо, возможна реализация сделки по свопу газа между Россией и Азербайджаном, в результате которой через территорию Украины будет транспортироваться азербайджанский, а не российский газ. В контексте другого предложения, словацкая сторона может приобрести российский газ на границе между Украиной и Россией, после чего по украинской территории будет транспортироваться уже словацкий газ.
Президент России Владимир Путин 26 декабря провел встречу с главой словацкого правительства Робертом Фицо в стенах Кремля. Это была их первая встреча за последние более чем восемь лет. Фицо стал третьим лидером из Европы, который прибыл для переговоров с российским президентом после начала спецоперации, пишет RT. Визит словацкого премьера состоялся на фоне решения Украины прекратить транзит российского газа с 1 января 2025 года.
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