Водителя автобуса в Кургане за курение привлекли к ответственности

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель курил в салоне автобуса во время работы
Водитель курил в салоне автобуса во время работы Фото:

В Кургане водителя автобуса №66 привлекли к дисциплинарной ответственности за курение в автобусе во время работы. С ним был проведен инструктаж о недопустимости курения в салоне. Об этом сообщается в социальных сетях.

«Водитель на конечной курил прямо в салоне, а затем выехал на рейс. Как результат — сигаретный дым на весь автобус», — сообщает подписчик telegram-канала «Зазик. Пассажир написал обращение в транспортное управление.

В ответе сказано, что была проведена служебная проверка, взяты объяснения с водителя автобуса. С ним был проведен инструктаж о недопустимости курения в салоне автобуса. Сотрудник предупрежден о дисциплинарной ответственности.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане водители автобусов получат повышенную зарплату с января. Это связано с нехваткой профессионалов и молодых специалистов, которые не идут в сферу из-за низких зарплат. Повышение зарплат коснется также специалистов, обслуживающих автобусы, что должно улучшить комфорт поездок по городу. 

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В Кургане водителя автобуса №66 привлекли к дисциплинарной ответственности за курение в автобусе во время работы. С ним был проведен инструктаж о недопустимости курения в салоне. Об этом сообщается в социальных сетях. «Водитель на конечной курил прямо в салоне, а затем выехал на рейс. Как результат — сигаретный дым на весь автобус», — сообщает подписчик telegram-канала «Зазик. Пассажир написал обращение в транспортное управление. В ответе сказано, что была проведена служебная проверка, взяты объяснения с водителя автобуса. С ним был проведен инструктаж о недопустимости курения в салоне автобуса. Сотрудник предупрежден о дисциплинарной ответственности. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане водители автобусов получат повышенную зарплату с января. Это связано с нехваткой профессионалов и молодых специалистов, которые не идут в сферу из-за низких зарплат. Повышение зарплат коснется также специалистов, обслуживающих автобусы, что должно улучшить комфорт поездок по городу. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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