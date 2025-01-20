Водителя автобуса в Кургане за курение привлекли к ответственности

В Кургане водителя автобуса №66 привлекли к дисциплинарной ответственности за курение в автобусе во время работы. С ним был проведен инструктаж о недопустимости курения в салоне. Об этом сообщается в социальных сетях.
«Водитель на конечной курил прямо в салоне, а затем выехал на рейс. Как результат — сигаретный дым на весь автобус», — сообщает подписчик telegram-канала «Зазик. Пассажир написал обращение в транспортное управление.
В ответе сказано, что была проведена служебная проверка, взяты объяснения с водителя автобуса. С ним был проведен инструктаж о недопустимости курения в салоне автобуса. Сотрудник предупрежден о дисциплинарной ответственности.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане водители автобусов получат повышенную зарплату с января. Это связано с нехваткой профессионалов и молодых специалистов, которые не идут в сферу из-за низких зарплат. Повышение зарплат коснется также специалистов, обслуживающих автобусы, что должно улучшить комфорт поездок по городу.
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