20 января 2025

Правительство подготовило приятный подарок молодым семьям

«Известия»: в России могут сократить сроки рассмотрения заявлений по маткапиталу
© Служба новостей «URA.RU»
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Заявления на распоряжение маткапиталом рассмотрят вдвое быстрее
Заявления на распоряжение маткапиталом рассмотрят вдвое быстрее Фото:

Сроки рассмотрения заявлений на распоряжение материнским капиталом в России будут сокращены с десяти до пяти дней. Разработанный Минтрудом законопроект одобрили в кабинете министров.

«Минтруд предложил сократить эти сроки с десяти до пяти дней. Документ появился в рамках исполнения плана перевода мер соцподдержки в формат „социального казначейства“, — пишут „Известия“ со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции документ.

Кроме ускорения процесса рассмотрения заявлений, нововведения также включают в себя упрощение межведомственного взаимодействия, сроки которого теперь составят не более 48 часов. В документе также определены основания для перехода сертификата материнского капитала от одного владельца к его правопреемнику.

Ранее сенатор Ольга Епифанова сообщила, что в 2025 году размер материнского капитала в России будет проиндексирован на 7,3%. Так, сумма на первого ребенка увеличится до 676 тысяч рублей, а на второго — до 893 тысяч рублей. Госдума внесла в первом чтении законопроект о продлении маткапитала до 2030 года.

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Сроки рассмотрения заявлений на распоряжение материнским капиталом в России будут сокращены с десяти до пяти дней. Разработанный Минтрудом законопроект одобрили в кабинете министров. «Минтруд предложил сократить эти сроки с десяти до пяти дней. Документ появился в рамках исполнения плана перевода мер соцподдержки в формат „социального казначейства“, — пишут „Известия“ со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции документ. Кроме ускорения процесса рассмотрения заявлений, нововведения также включают в себя упрощение межведомственного взаимодействия, сроки которого теперь составят не более 48 часов. В документе также определены основания для перехода сертификата материнского капитала от одного владельца к его правопреемнику. Ранее сенатор Ольга Епифанова сообщила, что в 2025 году размер материнского капитала в России будет проиндексирован на 7,3%. Так, сумма на первого ребенка увеличится до 676 тысяч рублей, а на второго — до 893 тысяч рублей. Госдума внесла в первом чтении законопроект о продлении маткапитала до 2030 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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