Правительство подготовило приятный подарок молодым семьям

Сроки рассмотрения заявлений на распоряжение материнским капиталом в России будут сокращены с десяти до пяти дней. Разработанный Минтрудом законопроект одобрили в кабинете министров.
«Минтруд предложил сократить эти сроки с десяти до пяти дней. Документ появился в рамках исполнения плана перевода мер соцподдержки в формат „социального казначейства“, — пишут „Известия“ со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции документ.
Кроме ускорения процесса рассмотрения заявлений, нововведения также включают в себя упрощение межведомственного взаимодействия, сроки которого теперь составят не более 48 часов. В документе также определены основания для перехода сертификата материнского капитала от одного владельца к его правопреемнику.
Ранее сенатор Ольга Епифанова сообщила, что в 2025 году размер материнского капитала в России будет проиндексирован на 7,3%. Так, сумма на первого ребенка увеличится до 676 тысяч рублей, а на второго — до 893 тысяч рублей. Госдума внесла в первом чтении законопроект о продлении маткапитала до 2030 года.
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