Каким будет размер маткапитала в 2025 году

В 2025 году размер материнского капитала в России будет проиндексирован на 7,3%. Так, сумма на первого ребенка увеличится до 676 тысяч рублей, а на второго — до 893 тысяч рублей. Об этом сообщила сенатор Ольга Епифанова.
«В 2025 году материнский капитал планируют проиндексировать на 7,3%. Согласно проекту бюджета Фонда пенсионного и социального страхования, который пока находится на рассмотрении Госдумы, в 2025 году материнский капитал должен составить на первого ребенка 676 398,58 рубля, на второго или последующих детей — 893 835,55 рубля», — заявила Епифанова. Ее слова приводит РИА Новости. Она добавила, что в случае если ребенок родился после 1 января 2020 года, то родители также могут рассчитывать на выплату в увеличенном размере.
Кроме того, сенатор отметила, что если после получения маткапитала на первого ребенка в семье появится второй малыш, родители смогут рассчитывать только на доплату в размере 217 тысяч рублей. Епифанова также предупредила, что в случае если после 1 февраля 2025 года средства маткапитала не увеличатся, необходимо обратиться в Соцфонд.
Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложил использовать маткапитал на образование родителей. Он отметил, что наличие степени магистра увеличивает зарплату на 20% по сравнению с бакалаврами. По его словам, инвестирование в собственное развитие родителей необходимо для благополучия семьи и развития экономики России в целом.
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