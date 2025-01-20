20 января 2025

Губернатор подтвердил атаку ВСУ на Смоленск, где слышны взрывы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Анохин попросил смолян сохранять спокойствие и держаться подальше от открытых пространств
Анохин попросил смолян сохранять спокойствие и держаться подальше от открытых пространств Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ в ночь на 21 января с помощью дронов атаковали Смоленскую область, из-за чего над небом слышны взрывы. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин. Ранее жители сообщили о взрывах в небе над Смоленском.

«В настоящее время в Смоленской области продолжается атака украинских БПЛА! В областном центре работает ПВО», — написал Анохин в своем telegram-канале. Он попросил сохранять спокойствие и избегать открытых пространств.

Также губернатор рассказал, что жители могут найти обломки сбитых дронов. Он попросил уведомлять экстренные службы об их местоположении по телефону 112.

Смоляне в ночь на 21 января рассказали о звуках взрывов, которые слышны в городе. По информации ряда telegram-каналов, целью атаки ВСУ является нефтеперерабатывающий завод. Также сообщалось о том, что обломки дрона упали на крышу жилого дома. Официального подтверждения информации не было.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ в ночь на 21 января с помощью дронов атаковали Смоленскую область, из-за чего над небом слышны взрывы. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин. Ранее жители сообщили о взрывах в небе над Смоленском. «В настоящее время в Смоленской области продолжается атака украинских БПЛА! В областном центре работает ПВО», — написал Анохин в своем telegram-канале. Он попросил сохранять спокойствие и избегать открытых пространств. Также губернатор рассказал, что жители могут найти обломки сбитых дронов. Он попросил уведомлять экстренные службы об их местоположении по телефону 112. Смоляне в ночь на 21 января рассказали о звуках взрывов, которые слышны в городе. По информации ряда telegram-каналов, целью атаки ВСУ является нефтеперерабатывающий завод. Также сообщалось о том, что обломки дрона упали на крышу жилого дома. Официального подтверждения информации не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...