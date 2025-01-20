Губернатор подтвердил атаку ВСУ на Смоленск, где слышны взрывы

ВСУ в ночь на 21 января с помощью дронов атаковали Смоленскую область, из-за чего над небом слышны взрывы. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин. Ранее жители сообщили о взрывах в небе над Смоленском.
«В настоящее время в Смоленской области продолжается атака украинских БПЛА! В областном центре работает ПВО», — написал Анохин в своем telegram-канале. Он попросил сохранять спокойствие и избегать открытых пространств.
Также губернатор рассказал, что жители могут найти обломки сбитых дронов. Он попросил уведомлять экстренные службы об их местоположении по телефону 112.
Смоляне в ночь на 21 января рассказали о звуках взрывов, которые слышны в городе. По информации ряда telegram-каналов, целью атаки ВСУ является нефтеперерабатывающий завод. Также сообщалось о том, что обломки дрона упали на крышу жилого дома. Официального подтверждения информации не было.
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