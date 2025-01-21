«Копоть и сильный пожар»: появились кадры с атакой ВСУ по Смоленску

Shot: в Смоленске украинский дрон врезался в жилой дом
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После атаки беспилотников начался пожар, пишет Shot
После атаки беспилотников начался пожар, пишет Shot Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Смоленске украинский дрон врезался в жилой дом на улице Бородинской. Это привело к сильному пожару.

«Украинский дрон врезался в жилой дом на улице Бородинской в Смоленске. Начался сильный пожар. На фасаде видна копоть — полыхал бензин после столкновения», — пишет telegram-канал Shot. Обломки дронов PD-2 и «Лютый» разбросаны по окрестностям.

Боевая часть дронов не сдетонировала, пострадавших не зафиксировано. Все жильцы многоэтажки эвакуированы, ожидаются саперы для разминирования, передает telegram-канал.

В результате атаки БПЛА вспыхнул пожар
В результате атаки БПЛА вспыхнул пожар
Фото:
Крыло от украинского беспилотника
Крыло от украинского беспилотника
Фото:
Двигатель от БПЛА ВСУ
Двигатель от БПЛА ВСУ
Фото:

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В Смоленске украинский дрон врезался в жилой дом на улице Бородинской. Это привело к сильному пожару. «Украинский дрон врезался в жилой дом на улице Бородинской в Смоленске. Начался сильный пожар. На фасаде видна копоть — полыхал бензин после столкновения», — пишет telegram-канал Shot. Обломки дронов PD-2 и «Лютый» разбросаны по окрестностям. Боевая часть дронов не сдетонировала, пострадавших не зафиксировано. Все жильцы многоэтажки эвакуированы, ожидаются саперы для разминирования, передает telegram-канал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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