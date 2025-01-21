«Копоть и сильный пожар»: появились кадры с атакой ВСУ по Смоленску

В Смоленске украинский дрон врезался в жилой дом на улице Бородинской. Это привело к сильному пожару.
«Украинский дрон врезался в жилой дом на улице Бородинской в Смоленске. Начался сильный пожар. На фасаде видна копоть — полыхал бензин после столкновения», — пишет telegram-канал Shot. Обломки дронов PD-2 и «Лютый» разбросаны по окрестностям.
Боевая часть дронов не сдетонировала, пострадавших не зафиксировано. Все жильцы многоэтажки эвакуированы, ожидаются саперы для разминирования, передает telegram-канал.
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