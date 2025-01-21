Трамп заявил, что у него есть еще полдня, чтобы установить мир на Украине

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Трамп планирует встретиться с Путиным
Трамп планирует встретиться с Путиным Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него еще есть полдня для завершения конфликта на Украине. Он выразил намерение установить мир после своего вступления в должность.

«Прошло только полдня. У меня в запасе есть еще полдня. Посмотрим. Мы хотим успеть», — заявил трамп в прямом эфире CNN. Он добавил, что украинский лидер Владимир Зеленский заинтересован в сделке, но не уверен, хочет ли этого президент РФ Владимир Путин. Трамп намерен провести встречу с Путиным, подчеркивая важность обсуждения возможных шагов для решения возникшего конфликта.

Президент США также высказал предпочтение к тарифам вместо санкций в качестве ограничительных мер. Он подчеркнул, что НАТО должно увеличивать расходы на оборону. Путин неоднократно заявлял, что Россия готова к переговорам по Украине. Он отмечал, что Украина прекратила проявлять интерес к переговорам после отхода российских войск от Киева, но выразил надежду, что украинские власти когда-нибудь будут готовы к дипломатическому обсуждению.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что у него еще есть полдня для завершения конфликта на Украине. Он выразил намерение установить мир после своего вступления в должность. «Прошло только полдня. У меня в запасе есть еще полдня. Посмотрим. Мы хотим успеть», — заявил трамп в прямом эфире CNN. Он добавил, что украинский лидер Владимир Зеленский заинтересован в сделке, но не уверен, хочет ли этого президент РФ Владимир Путин. Трамп намерен провести встречу с Путиным, подчеркивая важность обсуждения возможных шагов для решения возникшего конфликта. Президент США также высказал предпочтение к тарифам вместо санкций в качестве ограничительных мер. Он подчеркнул, что НАТО должно увеличивать расходы на оборону. Путин неоднократно заявлял, что Россия готова к переговорам по Украине. Он отмечал, что Украина прекратила проявлять интерес к переговорам после отхода российских войск от Киева, но выразил надежду, что украинские власти когда-нибудь будут готовы к дипломатическому обсуждению.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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