Президент США Дональд Трамп заявил, что у него еще есть полдня для завершения конфликта на Украине. Он выразил намерение установить мир после своего вступления в должность.
«Прошло только полдня. У меня в запасе есть еще полдня. Посмотрим. Мы хотим успеть», — заявил трамп в прямом эфире CNN. Он добавил, что украинский лидер Владимир Зеленский заинтересован в сделке, но не уверен, хочет ли этого президент РФ Владимир Путин. Трамп намерен провести встречу с Путиным, подчеркивая важность обсуждения возможных шагов для решения возникшего конфликта.
Президент США также высказал предпочтение к тарифам вместо санкций в качестве ограничительных мер. Он подчеркнул, что НАТО должно увеличивать расходы на оборону. Путин неоднократно заявлял, что Россия готова к переговорам по Украине. Он отмечал, что Украина прекратила проявлять интерес к переговорам после отхода российских войск от Киева, но выразил надежду, что украинские власти когда-нибудь будут готовы к дипломатическому обсуждению.
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