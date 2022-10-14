Путин: мы всегда открыты к переговорам с Украиной

14 октября 2022 в 18:27 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что желание Киева вести переговоры с РФ отпало сразу после отхода войск РФ от Киева Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной. Об этом он сообщил во время пресс-конференции по итогам визита в Казахстан. «Мы всегда говорили, что мы открыты [к переговорам с Украиной]. Мы даже в Стамбуле достигли определенных договоренностей, эти договоренности фактически были чуть ли не парафированы», — заявил Путин в ходе выступления, которое транслировалось на телеканале «Россия 24». Президент отметил, что желание Украины вести переговоры пропало, как только российские войска отошли от Киева. Также глава государства добавил, что киевские власти еще созреют для выяснения отношений дипломатическим путем. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Путин заявлял, что ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида Киева. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией невозможны. Позже он выпустил соответствующий указ, сообщает RT.

Президент России Владимир Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной. Об этом он сообщил во время пресс-конференции по итогам визита в Казахстан. «Мы всегда говорили, что мы открыты [к переговорам с Украиной]. Мы даже в Стамбуле достигли определенных договоренностей, эти договоренности фактически были чуть ли не парафированы», — заявил Путин в ходе выступления, которое транслировалось на телеканале «Россия 24». Президент отметил, что желание Украины вести переговоры пропало, как только российские войска отошли от Киева. Также глава государства добавил, что киевские власти еще созреют для выяснения отношений дипломатическим путем. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Путин заявлял, что ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида Киева. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией невозможны. Позже он выпустил соответствующий указ, сообщает RT.