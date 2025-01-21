Курганский завод свердловских бизнесменов требует миллионы от фирмы из Китая

Комбикормовый завод из Курганской области, которым владеют свердловские бизнесмены, пытается отсудить у компании из Китая более 44 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса.
«Комбикормовый завод из Катайска подал внушительный иск к китайской компании. Предприятие требует вернуть задолженность по поставкам в размере более 44 миллионов рублей», — сообщил источник.
Комбикормовым предприятием из Катайска владеет компания «А1 АГРО Групп» из Екатеринбурга, которая принадлежит бизнесменам Евгению Зимону и Сергею Минаеву. Согласно данным из картотеки суда, ООО «ККЗ» требует от Minsheng Antour (Chongqing) Supply Chain Management Co 44 325 487 рублей задолженности по поставкам. В исковых требованиях сумма указывается в китайских юанях.
URA.RU направило официальный запрос в «А1 АГРО Групп». На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что «Кургандормаш» добился многомиллионного долга от фирмы из Узбекистана. Предприятие через суд заставило иностранную фирму заплатить 176 млн рублей за поставки спецтехники.
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