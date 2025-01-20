20 января 2025

Тюменский автовокзал ждет масштабная реконструкция

В здании тюменского автовокзала в рамках реконструкции установят санузлы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Здание автовокзала построили в 1974 году
Здание автовокзала построили в 1974 году Фото:

В Тюмени в здании автовокзала установят туалеты и капитально отремонтируют систему электроснабжения. Работы пройдут во втором квартале этого года, их стоимость станет известна после торгов. Об этом URA.RU сообщили в главном управлении строительства региона.

«В четвертом квартале 2024 года завершено проектирование санузла и капитального ремонта оборудования системы электроснабжения в здании автовокзала, получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации. Выполнение работ запланировано на второй квартал 2025 года, их стоимость будет определена по результатам торгов», — рассказали URA.RU в ГУС.

В 2024 году в здании в рамках ремонта установили турникеты и кассы самообслуживания. Ранее URA.RU писало, что до 2040 года новый автовокзал планируют построить в границах улиц 50 лет Октября и Старого Тобольского тракта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени в здании автовокзала установят туалеты и капитально отремонтируют систему электроснабжения. Работы пройдут во втором квартале этого года, их стоимость станет известна после торгов. Об этом URA.RU сообщили в главном управлении строительства региона. «В четвертом квартале 2024 года завершено проектирование санузла и капитального ремонта оборудования системы электроснабжения в здании автовокзала, получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации. Выполнение работ запланировано на второй квартал 2025 года, их стоимость будет определена по результатам торгов», — рассказали URA.RU в ГУС. В 2024 году в здании в рамках ремонта установили турникеты и кассы самообслуживания. Ранее URA.RU писало, что до 2040 года новый автовокзал планируют построить в границах улиц 50 лет Октября и Старого Тобольского тракта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...