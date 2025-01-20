Тюменский автовокзал ждет масштабная реконструкция

В Тюмени в здании автовокзала установят туалеты и капитально отремонтируют систему электроснабжения. Работы пройдут во втором квартале этого года, их стоимость станет известна после торгов. Об этом URA.RU сообщили в главном управлении строительства региона.
«В четвертом квартале 2024 года завершено проектирование санузла и капитального ремонта оборудования системы электроснабжения в здании автовокзала, получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации. Выполнение работ запланировано на второй квартал 2025 года, их стоимость будет определена по результатам торгов», — рассказали URA.RU в ГУС.
В 2024 году в здании в рамках ремонта установили турникеты и кассы самообслуживания. Ранее URA.RU писало, что до 2040 года новый автовокзал планируют построить в границах улиц 50 лет Октября и Старого Тобольского тракта.
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