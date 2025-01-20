Обвиняемый в хищении сотен миллионов рублей пермский экс-депутат сделал заявление в суде

Экс-депутат законодательного собрания Пермского края Виктор Плюснин, обвиняемый в мошенничестве при строительстве сиротских домов в Добрянке, не признал свою вину. Бывший парламентарий выступил в суде с последним словом. Он отметил, что у него не было умысла на хищение бюджетных средств, когда аффилированная с ним стройфирма приобретала объект незавершенного строительства.
«При любом хищении должен быть умысел. Какой умысел мог быть у?меня в 2011 году, когда компания „Дитранс-строй“ приобретала этот объект? Даже в 2014 году никто не?знал, что будут такие программы, по которым будут выделяться деньги. В чем умысел? У?нас был договор купли-продажи. Договор был исполнен, ни?одного документа нет, где?потерпевшие муниципалитет или министерство сказали бы: „Вы не?выполнили контракт, верните деньги, забирайте свои реконструированные квартиры“», — заявил в последнем слове Плюснин, слова которого приводит издание «Зори плюс».
Также депутат указал на то, что в ходе разбирательства прокуратура доказала «всю несостоятельность обвинения, отозвала уголовное дело». Затем материалы проверки были переданы в следственные органы регионального СУ СК. При этом по делу была назначена новая строительная экспертиза. «В этом документе делается вывод, что зданию не?нужны ни?капитальный ремонт фасада, ни?ремонт оконных проемов», — пишут «Зори плюс». При этом экс-депутат признал, что недочеты, как и на любой другой стройке, были.
Плюснин обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Дело касается перестройки корпусов добрянской больницы под дома для детей-сирот. По версии следствия, организованная бывшим депутатом группа лиц обманула муниципальных чиновников и похитила 300 млн рублей на стройке. На скамье подсудимых оказался и сын бывшего депутата Егор. Суд в Добрянке начал рассматривать дело в отношении него в 2020 году, но затем вернул все собранные ФСБ и СКР доказательства в краевую прокуратуру. Оглашение приговора по делу назначено на 14 февраля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!