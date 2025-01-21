Уральцы задали более 150 тысяч вопросов Путину, ответят на все

Жители Уральского федерального округа и Западной Сибири задали более 150 тысяч вопросов во время «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным. Его полномочный представитель в УрФО Артем Жога поручил разобраться с каждым обращением, рассказали в пресс-службе полпредства.
«Работа с поступившими президенту обращениями идет уже с декабря, к ней подключаются профильные ведомства и структуры. Кто-то уже получил ответ на свой вопрос, кому-то придется ждать — для решения сложных ситуаций требуется время. Самое главное, чтобы ни одно обращение граждан не осталось без внимания. Важно, чтобы каждый обратившийся получил в ответ не сухую отписку, а сделали все, чтобы его проблема была решена», — пояснил Жога.
По количеству обращений лидирует Свердловская область с 59 тысячами вопросов, за ней следует Челябинская область с 45 тысячами вопросов. Затем идут Тюменская (24,4 тысячи обращений), Курганская (11,3 тысячи), Югра (7,1 тысячи) и Ямало-Ненецкий автономный округ (5,4 тысячи).
«Прямая линия» с главой государства состоялась 19 декабря 2024-го. Итоги года вновь проводили в совмещенном формате в виде большой пресс-конференции со СМИ. В таком виде прямая линия проходила в 2023 году и в 2020 году во время пандемии коронавируса.
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