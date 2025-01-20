Бывшему вице-мэру Первоуральска запросили 8 лет в колонии за грязную воду. Фото

21 января 2025 в 11:58 Размер текста - 17 +

Артур Гузаиров вину отрицает полностью Фото: предоставлено прокуратурой Свердловской области В Первоуральске (Свердловская область) прокуратура запросила восемь лет лишения свободы для бывшего вице-мэра, экс-начальника местного «Водоканала» Артура Гузаирова, обвиненного в халатности, превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств. По мнению силовиков, из-за действий Гузаирова у жителей бежала грязная вода из-под крана. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. «В ходе прений гособвинитель попросил суд назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Также предполагается лишение Гузаирова права занимать должности на госслужбе и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на три года», — сообщили в прокуратуре. Новость по теме Экс-директор «Водоканала» Первоуральска попал в колонию за взятку и кражу ради сына. Фото, видео По версии следствия, Гузаиров не провел очистные работы Верхне-Шайтанского водохранилища. Из-за этого с июля по сентябрь 2023-го у первоуральцев была грязная вода. Кроме того, он не организовал ремонт Нижне-Сергинского трубопровода, вследствие чего из-за износа труб в декабре неделю не было холодной воды. Также, по данным прокуратуры, Гузаиров не провел ремонт сетей водоотведения. Из-за этого за два года подвалы 24 домов подтопило. В основу эпизода о превышении полномочий лег инцидент с загрязнением реки Чусовой. Пока Гузаиров был руководителем, «Водоканал» получил иск за ущерб экологии. Тогда он, предположительно, подделал договоры об устранении нарушений и предоставил их в суд. Это позволило снизить взыскиваемую сумму, говорил источник URA.RU. Гузаиров вину отрицает полностью. С предприятия Гузаирова уволили 6 февраля 2024 года. Это произошло на фоне проблем с водоснабжением, решить которые не получалось. Затем должность занял Сергей Матафонов. Но через неделю задержали и его. Матафонову вменили взятку (он выбил предпринимателю госконтракт), хищение стройматериалов (использовал их на участке сына) и злоупотребление полномочий. Его отправили в колонию на четыре года. Артур Гузаиров отрицает вину Фото: предоставлено пресс-службой прокуратуры Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Первоуральске (Свердловская область) прокуратура запросила восемь лет лишения свободы для бывшего вице-мэра, экс-начальника местного «Водоканала» Артура Гузаирова, обвиненного в халатности, превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств. По мнению силовиков, из-за действий Гузаирова у жителей бежала грязная вода из-под крана. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. «В ходе прений гособвинитель попросил суд назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Также предполагается лишение Гузаирова права занимать должности на госслужбе и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на три года», — сообщили в прокуратуре. По версии следствия, Гузаиров не провел очистные работы Верхне-Шайтанского водохранилища. Из-за этого с июля по сентябрь 2023-го у первоуральцев была грязная вода. Кроме того, он не организовал ремонт Нижне-Сергинского трубопровода, вследствие чего из-за износа труб в декабре неделю не было холодной воды. Также, по данным прокуратуры, Гузаиров не провел ремонт сетей водоотведения. Из-за этого за два года подвалы 24 домов подтопило. В основу эпизода о превышении полномочий лег инцидент с загрязнением реки Чусовой. Пока Гузаиров был руководителем, «Водоканал» получил иск за ущерб экологии. Тогда он, предположительно, подделал договоры об устранении нарушений и предоставил их в суд. Это позволило снизить взыскиваемую сумму, говорил источник URA.RU. Гузаиров вину отрицает полностью. С предприятия Гузаирова уволили 6 февраля 2024 года. Это произошло на фоне проблем с водоснабжением, решить которые не получалось. Затем должность занял Сергей Матафонов. Но через неделю задержали и его. Матафонову вменили взятку (он выбил предпринимателю госконтракт), хищение стройматериалов (использовал их на участке сына) и злоупотребление полномочий. Его отправили в колонию на четыре года.