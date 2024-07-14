Бывшего вице-мэра Первоуральска осудят по трем статьям

В Первоуральский горсуд направлено уголовное дело в отношении бывшего вице-мэра, экс-начальника «Водоканала» Первоуральска Артура Гузаирова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий (п. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) и подделке доказательств по гражданскому делу (ч. 3 ст. 303 УК РФ), рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
«Прокуратура Первоуральска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора ППМУП „Водоканал“. Мужчина обвиняется в совершении преступлений по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), п. „в“, „е“ ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий), ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, повлекшая тяжкие последствия)», — следует из сообщения. Гузаиров признал вину частично.
Бывший чиновник был задержан утром 25 апреля. По неофициальным данным, претензии к нему могли появиться из-за его работы в «Водоканале». Пока он был руководителем, предприятие получило иск за ущерб экологии. Гузаиров, предположительно, подделал договоры об устранении нарушений и предоставил их в суд. Это позволило снизить взыскиваемую сумму, говорил ранее осведомленный источник URA.RU.
Из первоуральского «Водоканала» Гузаирова уволили 6 февраля. Это произошло на фоне проблем с водоснабжением, решить которые пока не получается. После Гузаирова должность занял Сергей Матафонов. На новом месте он проработал всего неделю. В феврале его задержали во время рабочего совещания, на котором обсуждались вопросы по линии ЖКХ. Его обвиняют в получении взятки. По данным агентства, Матафонов активно сотрудничает со следствием.
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