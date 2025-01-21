«Страшно даже мужикам»: почему полчища крыс захватили Екатеринбург

Депутат Вегнер: к борьбе с крысами в Екатеринбурге надо привлечь бродячих собак

22 января 2025 в 08:20 Размер текста - 17 +

Крысы стали для обитателей Екатеринбурга опасными соседями Фото: Илья Московец © URA.RU В последнее время жители Екатеринбурга все чаще и чаще встречают на улицах крыс. Причем не единичных грызунов, а целые стаи. Маленькие оккупанты захватывают огромные территории в центре и на окраинах города, во дворах домов и рядом с нежилыми постройками. В чем причина массового нашествия, какой пример надо России взять с Турции, и как столице Урала не повторить катастрофу Парижа, URA.RU рассказали несколько экспертов. Пиршества «У нас еще три года назад такой ситуации не было, крыс действительно очень много. В первую очередь обращения приходят из центра города: там много общепита, складируется много вкусной пищи — мяса, рыбы. Для крыс настоящее пиршество! Когда наш мастер приезжает в центр города на обработку, он сначала светит фарами и видит сотни горящих в темноте глаз, как у кошек. Но только это крысы. Они, гады, не уходят, ничего не боятся. А мужикам бывает подойти страшно, представляете? Да что там ночь, люди даже днем приближаться к помойкам боятся», — рассказали в Единой службе дезинфекции. Скупость Остатки еды привлекают грызунов Фото: Илья Московец © URA.RU По мнению специалистов фирмы, виновник нашествия — сам человек и его жизнедеятельность. Мусор на контейнерных площадках как правило находится в открытом доступе, иногда вывозится несвоевременно. При этом управляющие компании и рестораны скупятся на обработку территорий. Чтобы уничтожить популяцию крыс, требуется обработка от семи до 10 раз, а заказчики в лучшем случае обращаются раз в квартал. «Но этого мало! Мы же не пьем антибиотик один день, мы пьем неделю. Так и тут. Управляшкам жаль на дератизацию денег. А потом крайними жильцы делают нас — дескать мы плохо обработали», — сетует представитель службы. По его мнению, не хватает четко отлаженной системы и контролирующего органа, который бы регулярно проверял общепит и заставлял проводить обработку — не только внутренних помещений, но и близлежащей территории. «Если так пойдет дальше, ситуация станет катастрофической, неуправляемой. Крысы будут толпами ходить, а потом вынесут нас на себе из города. И уже не мы будем ими командовать, а они нами», — предрек собеседник агентства. Опасность Грызуны перестали бояться людей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU О том, что крысы являются опасными животными, говорится во многих открытых источниках. В числе прочих они переносят смертельные инфекции, такие как чума, туляремия и геморрагическая лихорадка. Какие-то болезни могут передаваться через экскременты животных (то есть воздушно-пылевым путем), какие-то — через клещей и блох, которые живут на грызунах. Человек может подцепить инфекцию через укус зверька или соприкасаясь с предметами, на которых остались их шерсть, слюна и моча. «Это очень страшное животное. И самое умное. Если они попробовали отраву один раз, они ее потом уже жрать не будут. На какие только ухищрения мы не идем, у нас уже настоящая бакалейная лавка: есть отравы со вкусом сыра, бобов, печенья, мастера их чередуют. Недавно обратилась одна управляющая компания, так мы даже деньги отказались брать: до того гигантское количество было крыс! Мы боялись, что не справимся. Сказали: вот если победим, тогда заплатите. На обработку выходили не менее 10 раз», — сказал истребитель крыс. Тепло Больше всего крыс на помойках Фото: Илья Московец © URA.RU Старший научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Михаил Чепраков возможными причинами большого количества крыс назвал теплую зиму и внутренние процессы в популяции грызунов. «Если в борьбе с крысами мероприятия в городе не были ослаблены, в последние три-пять лет находятся на одинаковом уровне и проводятся планово, то можно предположить, что количество крыс растет под воздействием внутренних процессов, которые обеспечили им высокую выживаемость. У крыс есть такие периоды, когда в отдельные годы жизнеспособность потомства и взрослых особей возрастает. Эти процессы протекают внутри крысиных сообществ города. Плюс внешнее воздействие — например, теплая зима могла стать благоприятным фактором», — высказал мнение биолог. Собаки Бездомные собаки могли бы бороться с крысами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Другой собеседник, пожелавший остаться анонимным, назвал причиной нашествия крыс отсутствие бродячих животных, в частности, собак, которых якобы массово вывезли из Екатеринбурга еще в 2018 году перед Чемпионатом мира по футболу. Семь лет назад об этом писали СМИ, однако информация о чрезвычайном отлове подтверждения не нашла. Тем не менее, отсутствие бездомных собак и впрямь дает крысам «зеленый свет», считает депутат свердловского заксо Вячеслав Вегнер. Он является председателем рабочей группы по исполнению закона об ответственном отношении к животным. Только причину исчезновения бродячих кошек и псов с городских улиц Вегнер называет иную. «Активно проводятся кампании по стерилизации, отлову и вывозу бездомных собак, вот их и становится меньше. Но завершится этот процесс тем, что у нас будет проблема с крысами», — опасается депутат. Турция Вегнер советует взять пример с Турции, где на улицах есть животные Фото: Роман Наумов © URA.RU Он объяснил, что собаки, во-первых, ловят и съедают крыс, а во-вторых, имеют с ними общую кормовую базу. Поедая корм, псы тем самым лишают крыс еды, и те, в свою очередь, начинают меньше размножаться. Сейчас такой цепочки нет, поэтому Вегнер предложил попробовать перенять опыт турков. «Мы видим в Турции очень много бродячих собак на улицах: небольших, до 30-40 см в холке, неагрессивных, социализированных. Это вполне допустимо. Это не моя выдумка, есть научные изыскания западных профессоров. Бездомные собаки и кошки — реальные регуляторы численности крыс», — говорит депутат. Он считает, что и в Екатеринбурге нужно убирать с улиц лишь агрессивных, больных и асоциальных собак, а «небольших собачонок» оставлять. Это поможет в борьбе с крысами, уверен Вегнер. Париж В Париже крыс еще больше Фото: Анна Майорова © URA.RU Его предложение два других собеседника разделяют отчасти. Ученый Чепраков заявил, что хищники могут влиять на численность мелких грызунов в городе, но насколько сильно — неизвестно. «Это требует экспериментального подтверждения, а его пока нет», — сказал биолог. «Собаки может и помогут, но не кошки. У нас такие крысы, что сами могут кошку сожрать», — высказался дератизатор. «Посмотрите на пример Парижа: там вывели всех бездомных собак и кошек, и крысы тут же заполонили город. Их можно уничтожать только ядами и прикормами, другого способа нет. Но мы тут же напоремся на кучу исков к нашим органам, потому что-то кошка съест отраву, то собака, то, не дай Бог, ребенок поднимет приманку и съест. Это стопроцентная опасность для людей», — предостерегает Вегнер. Корреспондент обратился в управление Роспотребнадзора по Свердловской области с просьбой прокомментировать ситуацию с крысами в Екатеринбурге и назвать основные причины их массового появления. Ответ на запрос ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В последнее время жители Екатеринбурга все чаще и чаще встречают на улицах крыс. Причем не единичных грызунов, а целые стаи. Маленькие оккупанты захватывают огромные территории в центре и на окраинах города, во дворах домов и рядом с нежилыми постройками. В чем причина массового нашествия, какой пример надо России взять с Турции, и как столице Урала не повторить катастрофу Парижа, URA.RU рассказали несколько экспертов. «У нас еще три года назад такой ситуации не было, крыс действительно очень много. В первую очередь обращения приходят из центра города: там много общепита, складируется много вкусной пищи — мяса, рыбы. Для крыс настоящее пиршество! По мнению специалистов фирмы, виновник нашествия — сам человек и его жизнедеятельность. Мусор на контейнерных площадках как правило находится в открытом доступе, иногда вывозится несвоевременно. При этом управляющие компании и рестораны скупятся на обработку территорий. Чтобы уничтожить популяцию крыс, требуется обработка от семи до 10 раз, а заказчики в лучшем случае обращаются раз в квартал. «Но этого мало! Мы же не пьем антибиотик один день, мы пьем неделю. Так и тут. Управляшкам жаль на дератизацию денег. А потом крайними жильцы делают нас — дескать мы плохо обработали», — сетует представитель службы. По его мнению, не хватает четко отлаженной системы и контролирующего органа, который бы регулярно проверял общепит и заставлял проводить обработку — не только внутренних помещений, но и близлежащей территории. О том, что крысы являются опасными животными, говорится во многих открытых источниках. В числе прочих они переносят смертельные инфекции, такие как чума, туляремия и геморрагическая лихорадка. Какие-то болезни могут передаваться через экскременты животных (то есть воздушно-пылевым путем), какие-то — через клещей и блох, которые живут на грызунах. Человек может подцепить инфекцию через укус зверька или соприкасаясь с предметами, на которых остались их шерсть, слюна и моча. «Это очень страшное животное. И самое умное. Если они попробовали отраву один раз, они ее потом уже жрать не будут. На какие только ухищрения мы не идем, у нас уже настоящая бакалейная лавка: есть отравы со вкусом сыра, бобов, печенья, мастера их чередуют. Старший научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Михаил Чепраков возможными причинами большого количества крыс назвал теплую зиму и внутренние процессы в популяции грызунов. «Если в борьбе с крысами мероприятия в городе не были ослаблены, в последние три-пять лет находятся на одинаковом уровне и проводятся планово, то можно предположить, что количество крыс растет под воздействием внутренних процессов, которые обеспечили им высокую выживаемость. Другой собеседник, пожелавший остаться анонимным, назвал причиной нашествия крыс отсутствие бродячих животных, в частности, собак, которых якобы массово вывезли из Екатеринбурга еще в 2018 году перед Чемпионатом мира по футболу. Семь лет назад об этом писали СМИ, однако информация о чрезвычайном отлове подтверждения не нашла. Тем не менее, отсутствие бездомных собак и впрямь дает крысам «зеленый свет», считает депутат свердловского заксо Вячеслав Вегнер. Он является председателем рабочей группы по исполнению закона об ответственном отношении к животным. Только причину исчезновения бродячих кошек и псов с городских улиц Вегнер называет иную. Он объяснил, что собаки, во-первых, ловят и съедают крыс, а во-вторых, имеют с ними общую кормовую базу. Поедая корм, псы тем самым лишают крыс еды, и те, в свою очередь, начинают меньше размножаться. Сейчас такой цепочки нет, поэтому Вегнер предложил попробовать перенять опыт турков. «Мы видим в Турции очень много бродячих собак на улицах: небольших, до 30-40 см в холке, неагрессивных, социализированных. Это вполне допустимо. Это не моя выдумка, есть научные изыскания западных профессоров. Бездомные собаки и кошки — реальные регуляторы численности крыс», — говорит депутат. Его предложение два других собеседника разделяют отчасти. Ученый Чепраков заявил, что хищники могут влиять на численность мелких грызунов в городе, но насколько сильно — неизвестно. «Это требует экспериментального подтверждения, а его пока нет», — сказал биолог. «Собаки может и помогут, но не кошки. У нас такие крысы, что сами могут кошку сожрать», — высказался дератизатор. Корреспондент обратился в управление Роспотребнадзора по Свердловской области с просьбой прокомментировать ситуацию с крысами в Екатеринбурге и назвать основные причины их массового появления. Ответ на запрос ожидается.