Пермский стратегический завод не нашел проектировщика нового производства

Соликамский магниевый завод (ОАО «СМЗ», Пермский край), который является стратегическим российским предприятием, не смог определить проектировщика строительства нового производства редкоземельных металлов. Поиск исполнителя контракта проводили через торги, но они в итоге были признаны несостоявшимися.
«Наименование закупки — выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ для разработки горно-геологического обоснования с целью проектирования комплекса по разделению индивидуальных редкоземельных элементов. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка от одного участника, закупка признана несостоявшейся», — говорится в протоколе закупочной комиссии. Копия имеется в распоряжении URA.RU.
В документе также указано, что единственная заявка поступила от ООО ХК «Новолекс» из Новосибирска. По данным СБИС, эта компания зарегистрирована в Новосибирске и занимается строительством и деятельностью в области архитектуры и инженерных изысканий. В 2023 году предприятие получило выручку в 6,6 млрд рублей и чистую прибыль в 605 млн рублей.
Холдинг был готов выполнить контракт за 776,4 млн рублей. Максимальная цена составляла 833 млн рублей. По данным в технической документации, проект строительства нового комплекса завода в Соликамске предполагает возведение производственных корпусов, административно-бытового корпуса с аналитической лабораторией, складов сырья и готовой продукции и других объектов.
Магниевый завод в Соликамске является стратегическим российским заводом, производящим редкоземельные металлы. В 2022 году Генпрокуратура РФ добилась в суде передачи большей части акций ОАО «СМЗ» под контроль государства. Новым владельцем предприятия стала госкорпорация «Росатом».
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