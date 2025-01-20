20 января 2025

Пермский стратегический завод не нашел проектировщика нового производства

Торги по поиску проектировщика нового цеха завода в Соликамске не состоялись
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На Соликамском магниевом заводе планируют построить новый производственный комплекс редкоземельных металлов
На Соликамском магниевом заводе планируют построить новый производственный комплекс редкоземельных металлов Фото:

Соликамский магниевый завод (ОАО «СМЗ», Пермский край), который является стратегическим российским предприятием, не смог определить проектировщика строительства нового производства редкоземельных металлов. Поиск исполнителя контракта проводили через торги, но они в итоге были признаны несостоявшимися.

«Наименование закупки — выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ для разработки горно-геологического обоснования с целью проектирования комплекса по разделению индивидуальных редкоземельных элементов. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка от одного участника, закупка признана несостоявшейся», — говорится в протоколе закупочной комиссии. Копия имеется в распоряжении URA.RU.

В документе также указано, что единственная заявка поступила от ООО ХК «Новолекс» из Новосибирска. По данным СБИС, эта компания зарегистрирована в Новосибирске и занимается строительством и деятельностью в области архитектуры и инженерных изысканий. В 2023 году предприятие получило выручку в 6,6 млрд рублей и чистую прибыль в 605 млн рублей.

Холдинг был готов выполнить контракт за 776,4 млн рублей. Максимальная цена составляла 833 млн рублей. По данным в технической документации, проект строительства нового комплекса завода в Соликамске предполагает возведение производственных корпусов, административно-бытового корпуса с аналитической лабораторией, складов сырья и готовой продукции и других объектов.

Магниевый завод в Соликамске является стратегическим российским заводом, производящим редкоземельные металлы. В 2022 году Генпрокуратура РФ добилась в суде передачи большей части акций ОАО «СМЗ» под контроль государства. Новым владельцем предприятия стала госкорпорация «Росатом».

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Соликамский магниевый завод (ОАО «СМЗ», Пермский край), который является стратегическим российским предприятием, не смог определить проектировщика строительства нового производства редкоземельных металлов. Поиск исполнителя контракта проводили через торги, но они в итоге были признаны несостоявшимися. «Наименование закупки — выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ для разработки горно-геологического обоснования с целью проектирования комплекса по разделению индивидуальных редкоземельных элементов. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка от одного участника, закупка признана несостоявшейся», — говорится в протоколе закупочной комиссии. Копия имеется в распоряжении URA.RU. В документе также указано, что единственная заявка поступила от ООО ХК «Новолекс» из Новосибирска. По данным СБИС, эта компания зарегистрирована в Новосибирске и занимается строительством и деятельностью в области архитектуры и инженерных изысканий. В 2023 году предприятие получило выручку в 6,6 млрд рублей и чистую прибыль в 605 млн рублей. Холдинг был готов выполнить контракт за 776,4 млн рублей. Максимальная цена составляла 833 млн рублей. По данным в технической документации, проект строительства нового комплекса завода в Соликамске предполагает возведение производственных корпусов, административно-бытового корпуса с аналитической лабораторией, складов сырья и готовой продукции и других объектов. Магниевый завод в Соликамске является стратегическим российским заводом, производящим редкоземельные металлы. В 2022 году Генпрокуратура РФ добилась в суде передачи большей части акций ОАО «СМЗ» под контроль государства. Новым владельцем предприятия стала госкорпорация «Росатом».
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