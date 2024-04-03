Прокуратура обосновала позицию по изъятию акций у частных инвесторов

Прокуратура назвала недобросовестной любую покупку акций завода в Соликамске
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Магниевый завод. Соликамск, соликамский магниевый завод, оао смз, химическая промышленность
В прокуратуре сообщили, что имущество было изъято без согласия Фото:

Прокуратура Пермского края считает, что ни один из акционеров Соликамского магниевого завода не может считаться добросовестным приобретателем акций. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Приватизация проведена неуполномоченным органом, который не направил документы о планируемом преобразовании завода в акционерное общество в Госкомимущество России», — сообщили в пресс-службе ведомства, слова передает РБК. По результатам проверки, текущие владельцы акций завода не могут считаться добросовестными приобретателями, так как имущество было изъято у государства без его согласия.

Ранее суд по требованию Генпрокуратуры РФ изъял в пользу государства контрольный пакет акций СМЗ, принадлежащий бизнесменам. Они владели 89,4% акций завода. Предприятие в результате перешло под контроль Госкорпорации «Росатом».

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Прокуратура Пермского края считает, что ни один из акционеров Соликамского магниевого завода не может считаться добросовестным приобретателем акций. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Приватизация проведена неуполномоченным органом, который не направил документы о планируемом преобразовании завода в акционерное общество в Госкомимущество России», — сообщили в пресс-службе ведомства, слова передает РБК. По результатам проверки, текущие владельцы акций завода не могут считаться добросовестными приобретателями, так как имущество было изъято у государства без его согласия. Ранее суд по требованию Генпрокуратуры РФ изъял в пользу государства контрольный пакет акций СМЗ, принадлежащий бизнесменам. Они владели 89,4% акций завода. Предприятие в результате перешло под контроль Госкорпорации «Росатом».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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