Пермский стратегический завод построит новый производственный комплекс

Предприятие планирует расширить производственные мощности Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском крае ОАО «Соликамский магниевый завод» (ОАО «СМЗ»), являющееся стратегическим предприятием РФ, планирует построить новый комплекс по производству редкоземельных элементов. Это следует из технического задания на разработку проекта строительства объекта, которое опубликовано в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ».

«Целью работ является разработка проектной документации на строительство объекта „Комплекс по производству индивидуальных редкоземельных элементов“. Строительство предполагается осуществить в два этапа. Этап первый — создание производства мощностью 1250 тонн в год по исходному коллективному концентрату. Этап второй — расширение производственной мощности до 2500 тонн в год», — сообщается в техзадании.

Согласно документу, проект предполагает возведение производственных корпусов, административно-бытового корпуса с аналитической лабораторией, складов сырья и готовой продукции и других объектов. Стоимость разработки проекта в лоте не указана, предприятием объявлен запрос цен на оказание данной услуги.

Магниевый завод в Соликамске является стратегическим российским заводом, производящим редкоземельные металлы. В 2022 году Генпрокуратура РФ добилась в суде передачи большей части акций ОАО «СМЗ» под контроль государства. Новым владельцем предприятия стала госкорпорация «Росатом», гендиректором — Руслан Димухамедов. Ранее топ-менеджер возглавлял дочернюю структуру уранового холдинга АО «Атомредметзолото». Также на предприятии обновился совет директоров. Выручка завода за 2022 год составила 13,1 млрд рублей, чистая прибыль — 3,5 млрд рублей.