Врач объяснил, о каких страшных болезнях может говорить запах изо рта

Хронический периодонтит, то есть воспаление в области верхушек корней зубов, может стать одной из причин неприятного запаха изо рта. Среди других причин неприятного запаха: неправильная гигиена полости рта, заболевания желудочно-кишечного тракта или полости рта. Об этом сообщил стоматолог-терапевт медицинской компании СберЗдоровье Андрей Ворошилин.
«Еще одной причиной отталкивающего запаха может стать хронический периодонтит — воспаление за верхушками корней зубов. Помимо острой боли, температуры и отека часто в месте воспаления скапливается гной с характерным запахом», — заявил Ворошилин. Пресс-релиз есть в распоряжении URA.RU.
Также следует тщательно проверять состояние ортопедических конструкций, таких как коронки и мостовидные протезы, поскольку под ними может скапливаться пища, вызывая воспаление и неприятный запах. Важно регулярно чистить эти конструкции не реже двух раз в день. Кроме того, неприятный, резкий и гнилостный запах изо рта является симптомом серьезных заболеваний в полости рта или желудка. В первую очередь причиной возникновения такого запаха является ряд стоматологических проблем и неправильная гигиена полости рта. Второе становится особенно заметным, если человек не придерживается регулярной чистки зубов утром и вечером. В ночное время активность бактерий в полости рта усиливается, так как слюна не выполняет свою очищающую функцию, и на зубах формируется зубной налет, заявил Андрей Ворошилин. По его словам, если воспаление не лечить, оно может перерасти в гингивит — воспаление десен.
Специалист из СберЗдоровья отметил, что человек может не замечать проблему неприятного запаха из-за адаптации своего обоняния. Для проверки запаха изо рта можно провести языком по внутренней стороне ладони и понюхать ее. Первым шагом в решении этой проблемы должен стать визит к стоматологу. Врач оценит состояние полости рта, определит причину неприятного запаха и назначит соответствующее лечение. Если зубы и десны здоровы, стоматолог сможет помочь в коррекции гигиены. Это не только уменьшит риск возникновения неприятных запахов, но и снизит вероятность развития кариеса и болезней десен. Если стоматолог определит, что причина запаха связана с желудочно-кишечными проблемами, он направит пациента к гастроэнтерологу. Врач Ворошилин отметил, что многие люди пытаются использовать освежающие спреи или мятные конфеты для маскировки запаха. Однако это не решает основную проблему.
Ранее врач-стоматолог, ортопед центра инновационной медицины Damas Medical Center Дзерасса Дедегкаева сообщила, что неприятный запах изо рта может быть симптомом сахарного диабета, хронических болезней органов дыхания или болезней желудка. Также и кариес может стать причиной неприятного запаха.
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