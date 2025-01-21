На трассе Р-254 «Иртыш» в Челябинской и Курганской областях закрыли движение

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Дорога. Плохая видимость. Курган, метель, плохая видимость, трасса, дорога
Из-за непогоды ограничено движение на дороге между Челябинском и Курганом Фото:

На автодороге Р-254 «Иртыш» в Челябинской и Курганской областях 21 января введено ограничение для движения транспорта из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба челябинской Госавтоинспекции.

«Введено временное ограничение в связи с погодными условиями с 11:00 21 января ориентировочно до 16:00 на участке с км 55 +450 до км 465+331 автодороги „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Ограничение распространяется на автобусы, маршрутные такси и большегрузы. Водителей личного транспорта также просят отказаться от поездок из-за снегопада и метели. Дорожная техника на участке работает в усиленном режиме.

На федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области 21 января также ограничили движение на участке от Башкортостана до поворота на Чебаркуль. Ограничение действует с семи утра ориентировочно до 14:00 и введено также из-за непогоды, рассказали в Госавтоинспекции региона.

Днем 21 января сотрудники ведомства засняли на видео опасную метель на 105 километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск. Там ограничений на движение транспорта нет, но водителей также призывают отказаться от поездок в данном направлении. Если отменить нельзя, то важно соблюдать транспортную дисциплину и не превышать скорость.

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На автодороге Р-254 «Иртыш» в Челябинской и Курганской областях 21 января введено ограничение для движения транспорта из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба челябинской Госавтоинспекции. «Введено временное ограничение в связи с погодными условиями с 11:00 21 января ориентировочно до 16:00 на участке с км 55 +450 до км 465+331 автодороги „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Ограничение распространяется на автобусы, маршрутные такси и большегрузы. Водителей личного транспорта также просят отказаться от поездок из-за снегопада и метели. Дорожная техника на участке работает в усиленном режиме. На федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области 21 января также ограничили движение на участке от Башкортостана до поворота на Чебаркуль. Ограничение действует с семи утра ориентировочно до 14:00 и введено также из-за непогоды, рассказали в Госавтоинспекции региона. Днем 21 января сотрудники ведомства засняли на видео опасную метель на 105 километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск. Там ограничений на движение транспорта нет, но водителей также призывают отказаться от поездок в данном направлении. Если отменить нельзя, то важно соблюдать транспортную дисциплину и не превышать скорость.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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