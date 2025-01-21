В Мариуполе рухнуло здание, погибли два человека

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В Мариуполе обрушилось здание, на месте работают пять единиц техники (архивное фото)
В Мариуполе обрушилось здание, на месте работают пять единиц техники (архивное фото) Фото:

В Мариуполе обрушились стена и крыша здания. В результате произошедшего погибли два человека, еще одного госпитализировали. Об этом сообщили в МЧС России. 

«В Мариуполе обрушились крыша и кирпичная стена неэксплуатируемого одноэтажного здания. Под завалами оказались два человека. К сожалению, они погибли», — передает telegram-канал МЧС. 

До прибытия сотрудников МЧС был госпитализирован еще один пострадавший. На данный момент на месте работают пять единиц техники и 15 специалистов. Для поиска выживших привлекали кинологическую группу Специализированного спасательного центра МЧС. 

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В Мариуполе обрушились стена и крыша здания. В результате произошедшего погибли два человека, еще одного госпитализировали. Об этом сообщили в МЧС России.  «В Мариуполе обрушились крыша и кирпичная стена неэксплуатируемого одноэтажного здания. Под завалами оказались два человека. К сожалению, они погибли», — передает telegram-канал МЧС.  До прибытия сотрудников МЧС был госпитализирован еще один пострадавший. На данный момент на месте работают пять единиц техники и 15 специалистов. Для поиска выживших привлекали кинологическую группу Специализированного спасательного центра МЧС. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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