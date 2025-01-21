Уголовное дело возбудили по факту ДТП с трамваем в Челябинске, где пострадали дети

Полицейские возбудили уголовное дело по факту ДТП с трамваем в Челябинске

21 января 2025 в 15:38 Размер текста - 17 +

ДТП с трамваев в Челябинске вылилось в уголовное дело Фото: Анна Журавлева © URA.RU В Челябинске следователи полиции возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения (ПДД) и эксплуатации транспортных средств по факту ДТП с участием трамвая, в котором пострадали двое детей. Об этом 21 января сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России. «По факту ДТП следственным управлением УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). В настоящий момент полицейскими назначен ряд автотехнических и судебно-медицинских экспертиз», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. ДТП произошло 20 января на перекрестке улиц Молдавская и проспекта Победы. Женщина-водитель, управляя трамваем №22, на скорости влетела в толпу пешеходов. Пострадали двое мальчиков 14-ти и 15-ти лет. Один них был госпитализирован в медицинское учреждение. Прокуратура организовала проверку по факту ДТП, сообщили накануне в пресс-службе ведомства. Следственный комитет также начал проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан по статье 238 УК РФ. 62-летняя женщина-водитель также попала под административное наказание — ей грозит штраф в размере трех тысяч рублей. Материалы в отношении нее составлены по части первой статьи 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора) и статьи 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске следователи полиции возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения (ПДД) и эксплуатации транспортных средств по факту ДТП с участием трамвая, в котором пострадали двое детей. Об этом 21 января сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России. «По факту ДТП следственным управлением УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). В настоящий момент полицейскими назначен ряд автотехнических и судебно-медицинских экспертиз», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. ДТП произошло 20 января на перекрестке улиц Молдавская и проспекта Победы. Женщина-водитель, управляя трамваем №22, на скорости влетела в толпу пешеходов. Пострадали двое мальчиков 14-ти и 15-ти лет. Один них был госпитализирован в медицинское учреждение. Прокуратура организовала проверку по факту ДТП, сообщили накануне в пресс-службе ведомства. Следственный комитет также начал проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан по статье 238 УК РФ. 62-летняя женщина-водитель также попала под административное наказание — ей грозит штраф в размере трех тысяч рублей. Материалы в отношении нее составлены по части первой статьи 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора) и статьи 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения).