Челябинец, погубивший семью с ребенком в ДТП под Курганом, отправился в колонию

21 января 2025 в 16:02 Размер текста - 17 +

Челябинца приговори к шести годам колонии-поселения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Челябинска, устроивший ДТП, в котором погибла молодая семья с 2-летним ребенком, отправился в колонию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Советского райсуда Челябинска, который рассматривал дело, мужчина проведет за решеткой шесть лет. «Судом установлено, что 18 декабря 2022 года на автомобильной дороге „Иртыш“ Курганской области житель Челябинска, управляя бензовозом, допустил преступную небрежность, в результате чего совершил скользящее столкновение с „Газелью“, а затем лобовое столкновение с „Лада Приора“, в которой ехала супружеская пара с 2-летним ребенком. Семья погибла на месте», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Суд признал челябинца виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ему назначено наказание в виде шести лет колонии-поселения и лишение прав на два с половиной года. Гражданский иск потерпевшей стороны удовлетворен частично. В их пользу взыскана компенсация морального вреда в размере девяти млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Челябинска, устроивший ДТП, в котором погибла молодая семья с 2-летним ребенком, отправился в колонию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Советского райсуда Челябинска, который рассматривал дело, мужчина проведет за решеткой шесть лет. «Судом установлено, что 18 декабря 2022 года на автомобильной дороге „Иртыш“ Курганской области житель Челябинска, управляя бензовозом, допустил преступную небрежность, в результате чего совершил скользящее столкновение с „Газелью“, а затем лобовое столкновение с „Лада Приора“, в которой ехала супружеская пара с 2-летним ребенком. Семья погибла на месте», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Суд признал челябинца виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ему назначено наказание в виде шести лет колонии-поселения и лишение прав на два с половиной года. Гражданский иск потерпевшей стороны удовлетворен частично. В их пользу взыскана компенсация морального вреда в размере девяти млн рублей.