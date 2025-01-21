Дочь Волочковой Ариадна впервые рассказала о реакции матери на ее жениха

Дочь Анастасии Волочковой Ариадна появилась на вечеринке в честь дня рождения своей мамы в компании молодого человека. О том, как Анастасия Волочкова отреагировала на возлюбленного наследницы, Ариадна рассказала корреспонденту URA.RU.
Арианда не так часто выходит в свет: девушка не любит повышенного внимания. То, что дочка захочет прийти на праздник, кажется, и для самой Насти стало неожиданностью.
«Ариадна меня поздравила первой, — рассказала Анастасия. — Она сама изъявила желание прийти на праздник. Я этому очень рада!»
На дне рождении мать и дочь демонстрировали полную идиллию. Увидев Ариадну, Настя не могла сдержать радостного возгласа. Они вместе позировали фотографам, а после Ариадна пригласила присоединиться к ним и своего парня.
«Мама с моим молодым человеком уже знакома, — пояснила Ариадна. — Мой выбор она одобрила: мы же пришли сегодня вместе».
Ариадна призналась, что отношения у нее серьезные. Дочь Волочковой рассказала, что они с возлюбленным уже думают о свадьбе, которая может состояться уже в этом году.
«Один брак и на всю жизнь?» — поинтересовались у нее журналисты. «Только так и никак иначе», — улыбнулась девушка.
Со стороны пара смотрелась очень гармоничной. Молодой человек старался ни на шаг не отходить от любимой и постоянно оказывал ей знаки внимания. С лица Ариадны не сходила улыбка. Видно, что в отношениях она счастлива.
Напомним, что в тусовке болтают и о возможной свадьбе самой Анастасии с 25-летним танцором по имени Марчел, с которым балерину в последнее время постоянно видят вместе.
Они даже отдыхали на одной вилле на Мальдивах. Впрочем, на своем дне рождении Волочкова развеяла слухи о новом романе, заявив, что отношения у них — исключительно дружеские.
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