Подорожали на полторы тысячи: билеты на концерт Asti в Кургане взлетели в цене

Билеты на концерт Asti в Кургане стали дороже
© Служба новостей «URA.RU»
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Сходить на Anna Asti в Кургане стало дороже
Сходить на Anna Asti в Кургане стало дороже Фото:

На концерт певицы Anna Asti в Кургане подорожали билеты. Это заметила читательница URA.RU.

«В декабре я брала билет на танцпол за 3500 рублей. Сегодня хотела докупить билет другу и обнаружила, что теперь это удовольствие стоит 5000 рублей. Первый раз встречаю такое, если честно», — поделилась с нами читательница.

Так, поменялась цена за билет на прямом сайте организаторов. На другом популярном сайте можно приобрести билет на танцпол за 4000 рублей. Стоимость билетов на концерт Anna Asti в Кургане на данный момент доходит до 8000 рублей.

Однако не все курганцы согласны с такими ценами. Кто-то считает, что это было бы адекватно для группы «Мираж» или «Руки вверх». Однако другие утверждают, что Анна «самый ротируемый артист за последние 2 года» и ценник более чем адекватный. Asti известна такими хитами, как «Царица», «По барам» и «Топит». Это первая русскоязычная исполнительница, попавшая в топ-50 мирового чарта артистов Apple Music.

Ранее URA.RU писало полный список предстоящих концертов звезд. Среди них такие исполнители, как Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Игорь Николаев, Диана Анкудинова и другие.

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На концерт певицы Anna Asti в Кургане подорожали билеты. Это заметила читательница URA.RU. «В декабре я брала билет на танцпол за 3500 рублей. Сегодня хотела докупить билет другу и обнаружила, что теперь это удовольствие стоит 5000 рублей. Первый раз встречаю такое, если честно», — поделилась с нами читательница. Так, поменялась цена за билет на прямом сайте организаторов. На другом популярном сайте можно приобрести билет на танцпол за 4000 рублей. Стоимость билетов на концерт Anna Asti в Кургане на данный момент доходит до 8000 рублей. Однако не все курганцы согласны с такими ценами. Кто-то считает, что это было бы адекватно для группы «Мираж» или «Руки вверх». Однако другие утверждают, что Анна «самый ротируемый артист за последние 2 года» и ценник более чем адекватный. Asti известна такими хитами, как «Царица», «По барам» и «Топит». Это первая русскоязычная исполнительница, попавшая в топ-50 мирового чарта артистов Apple Music. Ранее URA.RU писало полный список предстоящих концертов звезд. Среди них такие исполнители, как Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Игорь Николаев, Диана Анкудинова и другие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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