Подорожали на полторы тысячи: билеты на концерт Asti в Кургане взлетели в цене

На концерт певицы Anna Asti в Кургане подорожали билеты. Это заметила читательница URA.RU.
«В декабре я брала билет на танцпол за 3500 рублей. Сегодня хотела докупить билет другу и обнаружила, что теперь это удовольствие стоит 5000 рублей. Первый раз встречаю такое, если честно», — поделилась с нами читательница.
Так, поменялась цена за билет на прямом сайте организаторов. На другом популярном сайте можно приобрести билет на танцпол за 4000 рублей. Стоимость билетов на концерт Anna Asti в Кургане на данный момент доходит до 8000 рублей.
Однако не все курганцы согласны с такими ценами. Кто-то считает, что это было бы адекватно для группы «Мираж» или «Руки вверх». Однако другие утверждают, что Анна «самый ротируемый артист за последние 2 года» и ценник более чем адекватный. Asti известна такими хитами, как «Царица», «По барам» и «Топит». Это первая русскоязычная исполнительница, попавшая в топ-50 мирового чарта артистов Apple Music.
Ранее URA.RU писало полный список предстоящих концертов звезд. Среди них такие исполнители, как Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Игорь Николаев, Диана Анкудинова и другие.
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