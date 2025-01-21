В Госдуме объяснили, почему в вузах сократятся места для абитуриентов без льгот

Депутат Сафаралиев: число мест для поступающих в вузы без льгот сократится
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Новые правила целевого приема в вузы и колледжи заработают в 2025 году
Новые правила целевого приема в вузы и колледжи заработают в 2025 году Фото:

Новые правила целевого приема в вузы и колледжи создадут проблемы абитуриентам, поступающим в вузы и колледжи на общих основаниях. Об этом рассказал URA.RU член комитета ГД (ЕР) по образованию и науке, доктор физико-математических наук Гаджимет Сафаралиев.

«В этом году из-за изменения правил целевого приема существенно вырастет количество заключенных целевых договоров как в системе высшего, так и в системе среднего профобразования, — пояснил эксперт. — А это, в свою очередь, приведет к сокращению тех, кто сможет поступить на общих основаниях. Поскольку поступать на целевое обучение по направлению от предприятия можно с меньшими баллами ЕГЭ и ОГЭ, конкуренция за остальные места вырастет. Трудности возникнут у абитуриентов с не самыми высокими баллами, не имеющих договоров с работодателем».

Эксперт добавляет, что для поступления в вуз или колледж по целевому направлению, абитуриенту нужно как можно раньше начинать поиск потенциальных работодателей-спонсоров. А кроме того, найти возможность продемонстрировать свою заинтересованность в профессии, поскольку правила закрепляют за абитуриентами целевого приема приоритет для тех, кто участвовал в профориентационных мероприятиях работодателя-заказчика. Участие в них теперь будет рассматриваться как индивидуальное достижение с начислением дополнительных баллов, которые войдут в сумму баллов для ранжирования конкурсных списков. Также приоритет отдадут выпускникам школ, которые обучались в профильных классах.

Новые правила целевого приема в вузы и колледжи заработают уже в этом году. О необходимости подготовиться к их выполнению до старта ближайшей приемной кампании заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

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Новые правила целевого приема в вузы и колледжи создадут проблемы абитуриентам, поступающим в вузы и колледжи на общих основаниях. Об этом рассказал URA.RU член комитета ГД (ЕР) по образованию и науке, доктор физико-математических наук Гаджимет Сафаралиев. «В этом году из-за изменения правил целевого приема существенно вырастет количество заключенных целевых договоров как в системе высшего, так и в системе среднего профобразования, — пояснил эксперт. — А это, в свою очередь, приведет к сокращению тех, кто сможет поступить на общих основаниях. Поскольку поступать на целевое обучение по направлению от предприятия можно с меньшими баллами ЕГЭ и ОГЭ, конкуренция за остальные места вырастет. Трудности возникнут у абитуриентов с не самыми высокими баллами, не имеющих договоров с работодателем». Эксперт добавляет, что для поступления в вуз или колледж по целевому направлению, абитуриенту нужно как можно раньше начинать поиск потенциальных работодателей-спонсоров. А кроме того, найти возможность продемонстрировать свою заинтересованность в профессии, поскольку правила закрепляют за абитуриентами целевого приема приоритет для тех, кто участвовал в профориентационных мероприятиях работодателя-заказчика. Участие в них теперь будет рассматриваться как индивидуальное достижение с начислением дополнительных баллов, которые войдут в сумму баллов для ранжирования конкурсных списков. Также приоритет отдадут выпускникам школ, которые обучались в профильных классах. Новые правила целевого приема в вузы и колледжи заработают уже в этом году. О необходимости подготовиться к их выполнению до старта ближайшей приемной кампании заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.
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