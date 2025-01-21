«Ночь музыки» готовы перенести в Нижний Тагил

21 января 2025 в 20:59 Размер текста - 17 +

Ради экономии организаторы могут сократить количество площадок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Ural Music Night Масштабный фестиваль «Ночь музыки», который традиционно проводят летом в Екатеринбурге, могут перенести в Нижний Тагил из-за нехватки бюджета на концерты. Эта мера является крайней, ведь ради экономии организаторы готовы также сократить количество площадок и артистов, рассказал директор Ural Music Night Евгений Горенбург. «Все остальное будет формироваться с колес во многом. Надежда всегда остается, есть другие варианты, есть же возможность уменьшения расходов: сокращение количества площадок, артистов, чего бы не хотелось. Перенос в другой город — совсем такой экстремальный [вариант]», — передает ОТВ слова Горенбурга. Он отметил, что гонорары артистов выросли на 50-100% при общей инфляции 15-20%. По его словам, к нему не раз обращались многие города с просьбой экспортировать фестиваль, однако одним из удачных он считает Нижний Тагил. «Великолепный город с великолепными традициями, с великолепными площадками, театрами», — подчеркнул директор Ural Music Night. Ранее URA.RU сообщало, что президентский фонд культурных инициатив выделил на проведение мероприятия 31,1 млн рублей. Всего же необходимо около 160 млн рублей, для этого дополнительно будут привлекать партнеров и спонсоров. Фестиваль планируют провести 27 июня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Масштабный фестиваль «Ночь музыки», который традиционно проводят летом в Екатеринбурге, могут перенести в Нижний Тагил из-за нехватки бюджета на концерты. Эта мера является крайней, ведь ради экономии организаторы готовы также сократить количество площадок и артистов, рассказал директор Ural Music Night Евгений Горенбург. «Все остальное будет формироваться с колес во многом. Надежда всегда остается, есть другие варианты, есть же возможность уменьшения расходов: сокращение количества площадок, артистов, чего бы не хотелось. Перенос в другой город — совсем такой экстремальный [вариант]», — передает ОТВ слова Горенбурга. Он отметил, что гонорары артистов выросли на 50-100% при общей инфляции 15-20%. По его словам, к нему не раз обращались многие города с просьбой экспортировать фестиваль, однако одним из удачных он считает Нижний Тагил. «Великолепный город с великолепными традициями, с великолепными площадками, театрами», — подчеркнул директор Ural Music Night. Ранее URA.RU сообщало, что президентский фонд культурных инициатив выделил на проведение мероприятия 31,1 млн рублей. Всего же необходимо около 160 млн рублей, для этого дополнительно будут привлекать партнеров и спонсоров. Фестиваль планируют провести 27 июня.