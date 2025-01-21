На пост свердловского министра ЖКХ претендуют два мэра и фаворит Тунгусова

Руководство Свердловской области выбирает нового главу минЖКХ

21 января 2025 в 22:20 Размер текста - 17 +

Говорят, рассмотрение кандидатур может затянуться на месяцы Фото: Илья Московец © URA.RU Среди кандидатов, которых руководство Свердловской области рассматривает на пост министра ЖКХ, главы Серова (Василий Сизиков) и Краснотурьинска (Александр Устинов), а также гендиректор ООО «Управляющая компания Индустриальный парк „Уралмаш“» Алексей Кожемяко, имеющий непростой политический бэкграунд. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к областной власти. «В лонг-листе кандидатов Сизиков, Устинов, Кожемяко. И [будущий первый замминистра Александр] Соболев, чьи шансы пока невысоки», — поделился собеседник. О том, что на высокую должность может претендовать Соболев, URA.RU писало сразу после отставки министра Николая Смирнова 13 января. Сизиков заявил корреспонденту, что «таких разговоров [с ним] не было». Мэром Серова он работает с 2018-го, до этого год трудился на посту замминистра строительства. В 2022-м URA.RU рассказывало о конфликте Сизикова с градообразующим Надеждинским металлургическим заводом (выходит в УГМК) вокруг выборов в местную думу. Вмешивался даже губернатор Евгений Куйвашев. Была реальная угроза, что контролирующие местную думу промышленники сорвут переизбрание Сизикова в 2023 году, но в последний момент Сизикову удалось стабилизировать ситуацию. Устинов сообщение корреспондента в мессенджере и звонок проигнорировал. Он уже работал в минЖКХ — в 2012—2013 годах был начальником начальника отдела экономики, тарифной политики и реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Мэром его избрали осенью 2013-го. Новость по теме Нового свердловского министра выберут из мэров «Даже если Кожемяко и предложат, он откажется, — убежден другой близкий к правительству источник агентства. — Да и [гендиректор „УЗТМ-Картэкс“ Ян] Центер вряд ли отпустит». Некоторые, кстати, до сих пор ассоциируют Кожемяко с опальным Владимиром Тунгусовым — бывшим вице-мэром и экс-вице-губернатором. Куйвашев уволил его в сентябре 2018-го за попытку повлиять на исход выборов в думу Екатеринбурга и сделать Кожемяко мэром города. Преимуществом Кожемяко является репутация толкового хозяйственника, не склонного к политическим интригам. В 2024-м ходили слухи, что Кожемяко хочет покинуть «УЗТМ». На просьбу URA.RU о комментарии по теме Кожемяко не отреагировал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Среди кандидатов, которых руководство Свердловской области рассматривает на пост министра ЖКХ, главы Серова (Василий Сизиков) и Краснотурьинска (Александр Устинов), а также гендиректор ООО «Управляющая компания Индустриальный парк „Уралмаш“» Алексей Кожемяко, имеющий непростой политический бэкграунд. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к областной власти. «В лонг-листе кандидатов Сизиков, Устинов, Кожемяко. И [будущий первый замминистра Александр] Соболев, чьи шансы пока невысоки», — поделился собеседник. О том, что на высокую должность может претендовать Соболев, URA.RU писало сразу после отставки министра Николая Смирнова 13 января. Сизиков заявил корреспонденту, что «таких разговоров [с ним] не было». Мэром Серова он работает с 2018-го, до этого год трудился на посту замминистра строительства. В 2022-м URA.RU рассказывало о конфликте Сизикова с градообразующим Надеждинским металлургическим заводом (выходит в УГМК) вокруг выборов в местную думу. Вмешивался даже губернатор Евгений Куйвашев. Была реальная угроза, что контролирующие местную думу промышленники сорвут переизбрание Сизикова в 2023 году, но в последний момент Сизикову удалось стабилизировать ситуацию. Устинов сообщение корреспондента в мессенджере и звонок проигнорировал. Он уже работал в минЖКХ — в 2012—2013 годах был начальником начальника отдела экономики, тарифной политики и реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Мэром его избрали осенью 2013-го. «Даже если Кожемяко и предложат, он откажется, — убежден другой близкий к правительству источник агентства. — Да и [гендиректор „УЗТМ-Картэкс“ Ян] Центер вряд ли отпустит». Некоторые, кстати, до сих пор ассоциируют Кожемяко с опальным Владимиром Тунгусовым — бывшим вице-мэром и экс-вице-губернатором. Куйвашев уволил его в сентябре 2018-го за попытку повлиять на исход выборов в думу Екатеринбурга и сделать Кожемяко мэром города. Преимуществом Кожемяко является репутация толкового хозяйственника, не склонного к политическим интригам. В 2024-м ходили слухи, что Кожемяко хочет покинуть «УЗТМ». На просьбу URA.RU о комментарии по теме Кожемяко не отреагировал.