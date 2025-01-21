Немецкий спорткар сына челябинского губернатора возглавил рейтинг торгов по банкротству. Скрин

В Челябинской области продают самый дорогой арестованный автомобиль

21 января 2025 в 22:47 Размер текста - 17 +

Porsche сына Дубровского уже неоднократно выставляли на торги Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского Автомобиль Porsche 911 Carrera S сына экс-губернатора Бориса Дубровского Александра стоимостью 7,2 млн рублей стал самым дорогим в списке изъятого легкового транспорта, который реализуется в Челябинской области посредством площадки «Торги России». Это информация следует из опубликованных данных сайта. «Porsche 911 Carrera S 3.8 AMT, 2012 года выпуска. Цена 7,2 млн рублей. Конец приема заявок — 19 февраля 2025 года. Информация о должнике: Дубровский Александр Борисович», — говорится на сайте-агрегаторе торгов в РФ. На втором месте по стоимости реализуемых на площадке легковых автомобилей в регионе — Lexus LX 450 D 2017 года выпуска, арестованный у ООО «ВИКА». Стартовая цена японского внедорожника — 6,3 млн рублей. На третьем — изъятый у частного лица BМW 320D xDrive 2019 года за 3 млн рублей. Как сообщало URA.RU, в Магнитогорске в очередной раз выставили на продажу немецкий спорткар Porsche 911 Carrera сына бывшего губернатора. Его стоимость снизилась на 800 тысяч рублей. Ранее этот автомобиль должна была вернуть Александру Дубровскому его сестра в рамках рассмотрения дела о банкротстве. В июле 2024 года машину продавали за восемь миллионов рублей. Автомобиль сына экс-губернатора стал самой дорогой машиной в регионе, реализуемой на электронной площадке Скрин сайта «Торги России». https://торги-россии.рф/lot/5493268 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Автомобиль Porsche 911 Carrera S сына экс-губернатора Бориса Дубровского Александра стоимостью 7,2 млн рублей стал самым дорогим в списке изъятого легкового транспорта, который реализуется в Челябинской области посредством площадки «Торги России». Это информация следует из опубликованных данных сайта. «Porsche 911 Carrera S 3.8 AMT, 2012 года выпуска. Цена 7,2 млн рублей. Конец приема заявок — 19 февраля 2025 года. Информация о должнике: Дубровский Александр Борисович», — говорится на сайте-агрегаторе торгов в РФ. На втором месте по стоимости реализуемых на площадке легковых автомобилей в регионе — Lexus LX 450 D 2017 года выпуска, арестованный у ООО «ВИКА». Стартовая цена японского внедорожника — 6,3 млн рублей. На третьем — изъятый у частного лица BМW 320D xDrive 2019 года за 3 млн рублей. Как сообщало URA.RU, в Магнитогорске в очередной раз выставили на продажу немецкий спорткар Porsche 911 Carrera сына бывшего губернатора. Его стоимость снизилась на 800 тысяч рублей. Ранее этот автомобиль должна была вернуть Александру Дубровскому его сестра в рамках рассмотрения дела о банкротстве. В июле 2024 года машину продавали за восемь миллионов рублей.