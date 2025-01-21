Немецкий спорткар сына челябинского губернатора возглавил рейтинг торгов по банкротству. Скрин

В Челябинской области продают самый дорогой арестованный автомобиль
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, порше, porsche
Porsche сына Дубровского уже неоднократно выставляли на торги Фото:
новость из сюжета
Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Автомобиль Porsche 911 Carrera S сына экс-губернатора Бориса Дубровского Александра стоимостью 7,2 млн рублей стал самым дорогим в списке изъятого легкового транспорта, который реализуется в Челябинской области посредством площадки «Торги России». Это информация следует из опубликованных данных сайта.

«Porsche 911 Carrera S 3.8 AMT, 2012 года выпуска. Цена 7,2 млн рублей. Конец приема заявок — 19 февраля 2025 года. Информация о должнике: Дубровский Александр Борисович», — говорится на сайте-агрегаторе торгов в РФ.

На втором месте по стоимости реализуемых на площадке легковых автомобилей в регионе — Lexus LX 450 D 2017 года выпуска, арестованный у ООО «ВИКА». Стартовая цена японского внедорожника — 6,3 млн рублей. На третьем — изъятый у частного лица BМW 320D xDrive 2019 года за 3 млн рублей.

Как сообщало URA.RU, в Магнитогорске в очередной раз выставили на продажу немецкий спорткар Porsche 911 Carrera сына бывшего губернатора. Его стоимость снизилась на 800 тысяч рублей. Ранее этот автомобиль должна была вернуть Александру Дубровскому его сестра в рамках рассмотрения дела о банкротстве. В июле 2024 года машину продавали за восемь миллионов рублей.

Автомобиль сына экс-губернатора стал самой дорогой машиной в регионе, реализуемой на электронной площадке
Автомобиль сына экс-губернатора стал самой дорогой машиной в регионе, реализуемой на электронной площадке

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Автомобиль Porsche 911 Carrera S сына экс-губернатора Бориса Дубровского Александра стоимостью 7,2 млн рублей стал самым дорогим в списке изъятого легкового транспорта, который реализуется в Челябинской области посредством площадки «Торги России». Это информация следует из опубликованных данных сайта. «Porsche 911 Carrera S 3.8 AMT, 2012 года выпуска. Цена 7,2 млн рублей. Конец приема заявок — 19 февраля 2025 года. Информация о должнике: Дубровский Александр Борисович», — говорится на сайте-агрегаторе торгов в РФ. На втором месте по стоимости реализуемых на площадке легковых автомобилей в регионе — Lexus LX 450 D 2017 года выпуска, арестованный у ООО «ВИКА». Стартовая цена японского внедорожника — 6,3 млн рублей. На третьем — изъятый у частного лица BМW 320D xDrive 2019 года за 3 млн рублей. Как сообщало URA.RU, в Магнитогорске в очередной раз выставили на продажу немецкий спорткар Porsche 911 Carrera сына бывшего губернатора. Его стоимость снизилась на 800 тысяч рублей. Ранее этот автомобиль должна была вернуть Александру Дубровскому его сестра в рамках рассмотрения дела о банкротстве. В июле 2024 года машину продавали за восемь миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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