Автомобиль Porsche 911 Carrera S сына экс-губернатора Бориса Дубровского Александра стоимостью 7,2 млн рублей стал самым дорогим в списке изъятого легкового транспорта, который реализуется в Челябинской области посредством площадки «Торги России». Это информация следует из опубликованных данных сайта.
«Porsche 911 Carrera S 3.8 AMT, 2012 года выпуска. Цена 7,2 млн рублей. Конец приема заявок — 19 февраля 2025 года. Информация о должнике: Дубровский Александр Борисович», — говорится на сайте-агрегаторе торгов в РФ.
На втором месте по стоимости реализуемых на площадке легковых автомобилей в регионе — Lexus LX 450 D 2017 года выпуска, арестованный у ООО «ВИКА». Стартовая цена японского внедорожника — 6,3 млн рублей. На третьем — изъятый у частного лица BМW 320D xDrive 2019 года за 3 млн рублей.
Как сообщало URA.RU, в Магнитогорске в очередной раз выставили на продажу немецкий спорткар Porsche 911 Carrera сына бывшего губернатора. Его стоимость снизилась на 800 тысяч рублей. Ранее этот автомобиль должна была вернуть Александру Дубровскому его сестра в рамках рассмотрения дела о банкротстве. В июле 2024 года машину продавали за восемь миллионов рублей.
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