21 января 2025

Трамп готов встретиться с Путиным, когда он хочет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп готов к встрече с президентом России
Трамп готов к встрече с президентом России Фото:

Новый американский президент Дональд Трамп выразил готовность встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, если тот захочет. Об этом Трамп сообщил журналистам в Белом доме.

«В любое время, когда он хочет», — сказал президент США о возможной встрече с Путиным. Трамп обещал еще во время избирательной кампании, что будет встречаться с лидером России, чтобы урегулировать конфликт на Украине.

Ранее журналисты посчитали, что Путин созванивается с президентами США минимум через шесть дней после их вступления в должность. Однако в январе 2017 года, когда Дональд Трамп впервые стал президентом, российский лидер позвонил ему спустя восемь дней после инаугурации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новый американский президент Дональд Трамп выразил готовность встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, если тот захочет. Об этом Трамп сообщил журналистам в Белом доме. «В любое время, когда он хочет», — сказал президент США о возможной встрече с Путиным. Трамп обещал еще во время избирательной кампании, что будет встречаться с лидером России, чтобы урегулировать конфликт на Украине. Ранее журналисты посчитали, что Путин созванивается с президентами США минимум через шесть дней после их вступления в должность. Однако в январе 2017 года, когда Дональд Трамп впервые стал президентом, российский лидер позвонил ему спустя восемь дней после инаугурации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...