Трамп готов встретиться с Путиным, когда он хочет

Новый американский президент Дональд Трамп выразил готовность встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, если тот захочет. Об этом Трамп сообщил журналистам в Белом доме.
«В любое время, когда он хочет», — сказал президент США о возможной встрече с Путиным. Трамп обещал еще во время избирательной кампании, что будет встречаться с лидером России, чтобы урегулировать конфликт на Украине.
Ранее журналисты посчитали, что Путин созванивается с президентами США минимум через шесть дней после их вступления в должность. Однако в январе 2017 года, когда Дональд Трамп впервые стал президентом, российский лидер позвонил ему спустя восемь дней после инаугурации.
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