Генпрокуратура не согласилась с решением суда оставить элитные земли в Барвихе в частном владении

Генеральная прокуратура РФ обжаловала решение Одинцовского суда Московской области, который отказал в изъятии земель элитного поселка «Сады Майендорф» в Барвихе, свидетельствуют материалы дела. Решение суда вызвало несогласие в Генпрокуратуре, в связи с чем было подано апелляционное представление.
«Генпрокуратура обжаловала решение Одинцовского суда Московской области, который отказался изъять в пользу государства земли в элитном поселке „Сады Майендорф“ в Барвихе... Одинцовский городской суд Московской области зарегистрировал апелляционное представление ГП...» — пишет РИА Новости со ссылкой на документы.
В начале декабря Одинцовский городской суд отклонил иск Генпрокуратуры, в котором утверждалось, что земли в 2001 году были проданы по заниженной в 236 раз стоимости. Также в иске указывалось, что ответчик не выполнил свои обязательства по реставрационным работам архитектурного памятника — усадьбы Майендорф. Ответчики настаивали на законности проведенной сделки, полагая, что земельные участки были переданы в счет возмещения затрат по реставрации памятника.
Кроме того, Минмособлимущество предоставило свой отзыв, где подтверждало, что действия правительства Московской области и заключение договора купли-продажи были проведены в полном соответствии с законом. Генпрокуратура в своем иске утверждала, что управление делами президента вместе с двумя подчиненными ему учреждениями — ФГУП «Клинический санаторий „Барвиха“» и ФГБУ «Рублево-Успенский лечебно-оздоровительный комплекс», а также компания «Кантри-Про», координировали свои действия с целью присвоения земель рекреационного назначения усадьбы Майендорф. Для реализации этого плана был заключен инвестконтракт, в результате которого земли, покрытые лесом, были выведены из госсобственности и предназначены для жилищного строительства.
К числу ответчиков по делу относятся экс-владелец компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин, бизнесмен Алексей Богачев, мать одного из основателей группы Mercury Зоя Струнина, а также владелица цветочного салона и супруга ресторатора Аркадия Новикова Надежда Адвокатова. В качестве третьих лиц в деле участвуют администрация Одинцовского района, управление делами президента России, министерство финансов России и Росимущество.
Барвиха — часть знаменитой Рублевки, расположенной к западу от Москвы вдоль Рублево-Успенского шоссе. Этот район исторически славится своими государственными дачами и резиденциями, где в период советской эпохи проживали высокопоставленные государственные деятели, а также известные ученые и представители культурной сферы. Начиная с 1990-х годов, Рублевка приобрела огромную популярность среди новой российской бизнес-элиты. Здесь находятся одни из самых дорогих земельных участков в России, а плотность расположения роскошных особняков является одной из самых высоких в стране.
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