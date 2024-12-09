Суд отказался изымать землю в элитном поселке в Барвихе по иску Генпрокуратуры

Суд Московской области отказался изымать у владельцев 13 земельных участков в элитном поселке Сады Майендорф в Барвихе по иску Генпрокуратуры, поданному в январе 2024 года. По мнению Генпрокуратуры, эти участки площадью около восьми гектаров были приватизированы незаконно.
«В удовлетворении исковых требований Генпрокуратуры об изъятии участков... отказать», — огласила решение судья Арина Кузьмина, ее слова передает РИА Новости. Отмечается, что среди ответчиков были: международная компания «Кенсуэй Лимитед» и шесть физлиц, среди которых экс-владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, председатель наблюдательного совета банка «Система» Алексей Богачев и другие.
Третьими лицами по иску выступали Управление делами президента, «Барвиха», правительство Московской области и другие. Также среди третьих лиц были и те, кто ранее был владельцем или совладельцем спорных участков, но впоследствии продал их, сообщает РБК. Например, бизнесмен Дмитрий Смычковский, который обвиняется в даче взятки в размере одного миллиона рублей офицерам СК РФ за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец
Иск Генпрокуратуры об изъятии земельных участков в поселке Сады Майендорф был подан на основании обвинений в незаконной приватизации этих земель, которые, по мнению ведомства, были получены и проданы по заниженной цене, нарушая законодательство. Судебные слушания завершились 18 ноября.
Барвиха — государственное бюджетное учреждение, санаторий. В 1994 году 316 гектаров санатория были переданы медицинскому центру Управления делами президента для использования в медицинских целях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.