Суд завершил слушания по иску Генпрокуратуры об изъятии земель в Барвихе

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Генпрокуратура подала иск о сговоре Управления делами президента и организации «Кантри-Про»
Генпрокуратура подала иск о сговоре Управления делами президента и организации «Кантри-Про» Фото:

Суд Московской области окончил слушания позиций сторон по вопросу изъятия земель в элитном поселке «Сады Майендорф» в Барвихе. Иск был подан Генпрокуратурой, решение ожидается на предстоящей неделе, сообщили в суде. 

«В понедельник, 18 ноября, завершились прения сторон, на 25 ноября назначены реплики, после чего суд уйдет на решение по иску», — рассказал источник из суда в беседе с РИА Новости. Генпрокуратура настаивала на том, что Управление делами президента, а также два ее ведомства — ФГУП «Клинический санаторий „Барвиха“» и ФГБУ «Рублево-Успенский лечебно-оздоровительный комплекс», совместно с компанией «Кантри-Про», организовали схему по присвоению рекреационных земель, принадлежащих к историческому усадьбе-памятнику XIX века, с целью их последующей коммерческой застройки.

Также, по мнению прокуратуры, реставрация памятника-усадьбы Майендорфа не была завершена, земли получены незаконно и проданы в 2001 году по заниженной в 236 раз цене. Ответчиком проходил экс-владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, владелица салона цветов и жена ресторатора Аркадия Новикова Надежда Адвокатова, предприниматель Алексей Богачев и другие. Они настаивали на законности сделки, которую ранее подтверждало и Минмособлимущество.

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Суд Московской области окончил слушания позиций сторон по вопросу изъятия земель в элитном поселке «Сады Майендорф» в Барвихе. Иск был подан Генпрокуратурой, решение ожидается на предстоящей неделе, сообщили в суде.  «В понедельник, 18 ноября, завершились прения сторон, на 25 ноября назначены реплики, после чего суд уйдет на решение по иску», — рассказал источник из суда в беседе с РИА Новости. Генпрокуратура настаивала на том, что Управление делами президента, а также два ее ведомства — ФГУП «Клинический санаторий „Барвиха“» и ФГБУ «Рублево-Успенский лечебно-оздоровительный комплекс», совместно с компанией «Кантри-Про», организовали схему по присвоению рекреационных земель, принадлежащих к историческому усадьбе-памятнику XIX века, с целью их последующей коммерческой застройки. Также, по мнению прокуратуры, реставрация памятника-усадьбы Майендорфа не была завершена, земли получены незаконно и проданы в 2001 году по заниженной в 236 раз цене. Ответчиком проходил экс-владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, владелица салона цветов и жена ресторатора Аркадия Новикова Надежда Адвокатова, предприниматель Алексей Богачев и другие. Они настаивали на законности сделки, которую ранее подтверждало и Минмособлимущество.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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