Суд завершил слушания по иску Генпрокуратуры об изъятии земель в Барвихе

Суд Московской области окончил слушания позиций сторон по вопросу изъятия земель в элитном поселке «Сады Майендорф» в Барвихе. Иск был подан Генпрокуратурой, решение ожидается на предстоящей неделе, сообщили в суде.
«В понедельник, 18 ноября, завершились прения сторон, на 25 ноября назначены реплики, после чего суд уйдет на решение по иску», — рассказал источник из суда в беседе с РИА Новости. Генпрокуратура настаивала на том, что Управление делами президента, а также два ее ведомства — ФГУП «Клинический санаторий „Барвиха“» и ФГБУ «Рублево-Успенский лечебно-оздоровительный комплекс», совместно с компанией «Кантри-Про», организовали схему по присвоению рекреационных земель, принадлежащих к историческому усадьбе-памятнику XIX века, с целью их последующей коммерческой застройки.
Также, по мнению прокуратуры, реставрация памятника-усадьбы Майендорфа не была завершена, земли получены незаконно и проданы в 2001 году по заниженной в 236 раз цене. Ответчиком проходил экс-владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, владелица салона цветов и жена ресторатора Аркадия Новикова Надежда Адвокатова, предприниматель Алексей Богачев и другие. Они настаивали на законности сделки, которую ранее подтверждало и Минмособлимущество.
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