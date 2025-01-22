Рогов: ВС России заняли шахту у села Котлино под Красноармейском

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Российские войска взяли под контроль шахту у Котлино в ДНР
Российские войска взяли под контроль шахту у Котлино в ДНР Фото:
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ВС РФ взяли под контроль шахту №2 возле населенного пункта Котлино в ДНР. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Наши войска взяли под контроль территорию шахты у Котлино», — сказал Рогов в беседе с РИА Новости. Через это село проходят дороги для авто и железнодорожные пути, соединяющие Красноармейск и Днепропетровскую область.

Ранее Владимир Рогов сообщал, что российские силы вытеснили ВСУ из села Котлино, который расположен к юго-западу от Красноармейска в ДНР, пишет RT. По словам председатель комиссии Общественной палаты, на тот момент подходила к концу зачистка северной части населенного пункта.

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ВС РФ взяли под контроль шахту №2 возле населенного пункта Котлино в ДНР. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. «Наши войска взяли под контроль территорию шахты у Котлино», — сказал Рогов в беседе с РИА Новости. Через это село проходят дороги для авто и железнодорожные пути, соединяющие Красноармейск и Днепропетровскую область. Ранее Владимир Рогов сообщал, что российские силы вытеснили ВСУ из села Котлино, который расположен к юго-западу от Красноармейска в ДНР, пишет RT. По словам председатель комиссии Общественной палаты, на тот момент подходила к концу зачистка северной части населенного пункта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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