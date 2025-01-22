ВС РФ взяли под контроль шахту №2 возле населенного пункта Котлино в ДНР. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Наши войска взяли под контроль территорию шахты у Котлино», — сказал Рогов в беседе с РИА Новости. Через это село проходят дороги для авто и железнодорожные пути, соединяющие Красноармейск и Днепропетровскую область.
Ранее Владимир Рогов сообщал, что российские силы вытеснили ВСУ из села Котлино, который расположен к юго-западу от Красноармейска в ДНР, пишет RT. По словам председатель комиссии Общественной палаты, на тот момент подходила к концу зачистка северной части населенного пункта.
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