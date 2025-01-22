Картошка, сливочное масло, красная икра: какие продукты подорожали в России больше всего

Картофель стал самым подорожавшим продуктом питания в России по итогам 2024 года. Цена на него выросла на 92%. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Среди других продовольственных товаров также значительно подорожали сливочное масло и красная икра.
В 2024 году среди ассортимента товаров и услуг, которые анализирует Росстат, наибольший рост показало слабительное средство бисакодил — цена увеличилась более чем в два раза. Тем не менее, стоимость этого продукта остается невысокой: по состоянию на декабрь 2024 года средняя цена упаковки составляет 44 рубля, а его доля в общем потреблении остается минимальной.
Также в прошлом году одним из продовольственных товаров, значительно подорожавших, стало сливочное масло. По данным на декабрь, средняя цена за килограмм этого продукта в стране составила почти 1,2 тысячи рублей, что на 36,2% выше, чем в декабре предыдущего года.
В список 10 продуктов, которые показали наибольший рост цен в 2024 году, включена красная икра российского производства. Средняя стоимость килограмма этого деликатеса в декабре достигла более 9,2 тысячи рублей, что на 37,7% выше, чем в декабре 2023 года.
В прошлом году значительное увеличение расходов российских граждан наблюдалось в сфере обслуживания потребительских кредитов. Согласно опубликованным данным Росстата, в декабре 2024 года средняя сумма ежемесячного платежа по кредиту достигла 34,5 тысячи рублей.
Кроме того, к концу прошлого года наблюдалось снижение цен в определенных категориях товаров. В сегменте продовольственных товаров значительное уменьшение цен произошло на куриные яйца, которые подешевели на 11,2%, и на гречку, цена на которую снизилась на 6,4%. В то же время в категории электроники и бытовой техники зафиксировано больше товаров с уменьшенной стоимостью. Так, стоимость планшетов упала на 4,1%, смартфонов и беспроводных наушников — на 3,7%, смарт-часов — на 3,2%, а напольных электропылесосов — на 2,3%.
Ранее лаборатория «СберИндекс» провела анализ и выявила, как выросли расходы россиян в прошлом году. Так, среднемесячные расходы жителей России возросли до 39,5 тысячи рублей, что на 6% выше предыдущего года с учетом инфляционных изменений. По данным Росстата, инфляция в стране за отчетный период составила 9,52%, при этом номинальные расходы населения увеличились на 17%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.