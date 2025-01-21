21 января 2025

После погромов в Коркино в Челябинской области продолжаются проверки цыган

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Космачев сообщил о проверках цыган
Сергей Космачев сообщил о проверках цыган Фото:

После убийства таксистки в Коркино и последовавших погромов в Челябинской области продолжаются проверки лиц цыганской национальности. Об этом на коллегии по итогам оперативной деятельности в 2024 году заявил руководитель полицейского главка региона Сергей Космачев.

«Продолжается профилактическая работа, связанная с усилением нарядов в Коркинском муниципальном округе, а также проверками, в том числе масштабными, лиц цыганской народности на территории всей области», — сообщил в своем докладе Космачев. Кроме того, с сентября 2024 года реализуют сплошные проверки иностранцев в аэропорту Челябинска.

Убийство таксистки произошло вечером 23 октября. Под подозрение тогда попали двое местных цыган. Инцидент привел к народным волнениям в Коркино. Люди вышли на улицы и принялись крушить цыганский район города. Представителям диаспоры пришлось спасаться бегством. В город были оперативно стянуты силовики, которые еще на протяжении нескольких недель продолжали патрулировать окрестности. Спустя сутки после убийства силовики задержали подозреваемого. Им оказался 17-летний глухонемой цыган.

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После убийства таксистки в Коркино и последовавших погромов в Челябинской области продолжаются проверки лиц цыганской национальности. Об этом на коллегии по итогам оперативной деятельности в 2024 году заявил руководитель полицейского главка региона Сергей Космачев. «Продолжается профилактическая работа, связанная с усилением нарядов в Коркинском муниципальном округе, а также проверками, в том числе масштабными, лиц цыганской народности на территории всей области», — сообщил в своем докладе Космачев. Кроме того, с сентября 2024 года реализуют сплошные проверки иностранцев в аэропорту Челябинска. Убийство таксистки произошло вечером 23 октября. Под подозрение тогда попали двое местных цыган. Инцидент привел к народным волнениям в Коркино. Люди вышли на улицы и принялись крушить цыганский район города. Представителям диаспоры пришлось спасаться бегством. В город были оперативно стянуты силовики, которые еще на протяжении нескольких недель продолжали патрулировать окрестности. Спустя сутки после убийства силовики задержали подозреваемого. Им оказался 17-летний глухонемой цыган.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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