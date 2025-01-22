Российская армия постепенно продвигается под Красноармейском в ДНР. ВС РФ взяли под контроль шахту возле села Котлино. Также в ВСУ начались репрессии в отношении высокопоставленных командиров. Ночью прошла массированная атака украинскими беспилотниками по регионам России, есть пострадавшие. Ход боевых действий и карта спецоперации на 22 января — в материале URA.RU.
Атаки БПЛА ВСУ на регионы РФ
В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО Российской Федерации успешно противостояли атакам беспилотных летательных аппаратов, запущенных ВСУ. По данным Министерства обороны РФ, было уничтожено восемь украинских БПЛА: шесть из них были сбиты над территорией Ростовской области, по одному БПЛА уничтожено над Курской и Воронежской областями.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о серьезных обстрелах, в ходе которых ВСУ было использовано 25 беспилотников и 4 боеприпаса. ПВО сбило 15 из атакующих БПЛА. В результате атак пострадали три мирных жителя.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что обломки одного из дронов упали на территорию возле детского сада, что могло привести к трагедии. Всего же, по его словам, над территорией области было сбито и подавлено 15 БПЛА.
Донецкое направление
На Донецком направлении обстановка остается напряженной. В Великой Новоселке российские войска ведут активные боевые действия на ее окраинах. ВСУ, в свою очередь, оказывают ожесточенное сопротивление, активно используя дроны в качестве одного из элементов своей оборонной стратегии.
ВС РФ взяли под контроль шахту №2 возле населенного пункта Котлино. Это место имеет стратегическое значение, так как через него проходят важные транспортные артерии, соединяющие Красноармейск с Днепропетровской областью. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Он также заявил о начале массовых репрессий в отношении высокопоставленных командиров ВСУ со стороны киевского режима. Согласно его словам, эти действия связаны с желанием украинских властей переложить ответственность за военные неудачи.
Танковые подразделения группировки «Восток», базирующиеся в Забайкалье, успешно уничтожили командный пункт украинских формирований на одной из линий фронта с использованием прямой наводки. Экипаж танка провел точный огневой удар по предварительно определенным координатам. В ходе операции за действиями экипажа следил оператор беспилотного летательного аппарата «Орлан-30», который также корректировал огневое поражение по объектам ВСУ, передает «Пятый канал».
Запорожское направление
На Запорожском направлении ситуация остается стабильной без значительных изменений. Продолжаются позиционные бои, которые охватывают несколько ключевых участков. С обеих сторон активно используются средства дальнего поражения, сообщает telegram-канал WarGonzo.
Часовоярское направление
В районе Часового Яра обстановка продолжаются тяжелые бои. ВС РФ активно проводят штурмовые действия, что приводит к изменениям в расположении сил. ВСУ, в свою очередь, сталкиваются с необходимостью перегруппировки и обороны своих позиций.
Курское направление
На Курском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. ВСУ активно проводят контратаки. Постоянно происходит переброска украинских резервов. Несмотря на упорное сопротивление со стороны Украины, российские войска сообщают о некотором продвижении.
Telegram-канал «Рыбарь» сообщает об освобождении населенного пункта Николаево-Дарьино от бойцов ВСУ. российская морская пехота активно участвует в боевых действиях в районе Куриловки и ее окрестностях, продолжая уничтожение противника. В то же время, украинские военные наращивают свои силы в Суджанском приграничье.
Луганское направление
На западных рубежах ЛНР противник предпринял несколько контратак, которые не принесли успеха. В течение последних суток ВСУ активно оборонялись в районах населенных пунктов Надия, Новоегоровка, Петровское, Невское и Белогоровка. Противник также активизировал действия в Кременских лесах. Основной целью этих действий было замедление продвижения российских войск и попытка вернуть потерянные ранее позиции, сообщает военные эксперт Андрей Марочко
В ответ на действия ВФУ, Вооруженные Силы Российской Федерации выполнили около 100 огневых задач, успешно отразив все попытки контратак. Противник понес значительные потери в живой силе, вооружении и технике, с более чем 10 уничтоженными местами сосредоточения. Также были уничтожены две пусковые установки беспилотных летательных аппаратов и один командно-наблюдательный пункт.
На Сватовско-Кременском участке ВС РФ улучшили свои позиции в районе Макеевки и Невского. Также расширили зону контроля западнее Ивановки, продвинувшись на трех участках. В районе Ямполовки были заняты более выгодные рубежи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.