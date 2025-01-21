21 января 2025

Свердловчанин, убивший заслуженного тренера РСФСР, избежал тюремного срока

© Служба новостей «URA.RU»
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Постановление суда еще не вступило в законную силу Фото:

Серовский райсуд (Свердловская область) отправил на принудительное лечение 59-летнего мужчину, который убил в больничной палате 79-летнего заслуженного тренера РСФСР по хоккею Григория Савельева из-за того, что тот мешал спать. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры.

«Согласно заключению экспертов, мужчина страдает хроническим психическим расстройством, нуждается в применении принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа», — пояснили в ведомстве. Постановление суда еще не вступило в законную силу.

Обвиняемый и Савельев были соседями по палате в серовской больнице. 30 августа мужчина напал на заслуженного тренера, ударив его по голове табуретом за то, что тот храпел и мешал ему спать. После этого пострадавший впал в кому. На его лечение неравнодушные собирали средства, однако 12 сентября он скончался.

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Серовский райсуд (Свердловская область) отправил на принудительное лечение 59-летнего мужчину, который убил в больничной палате 79-летнего заслуженного тренера РСФСР по хоккею Григория Савельева из-за того, что тот мешал спать. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры. «Согласно заключению экспертов, мужчина страдает хроническим психическим расстройством, нуждается в применении принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа», — пояснили в ведомстве. Постановление суда еще не вступило в законную силу. Обвиняемый и Савельев были соседями по палате в серовской больнице. 30 августа мужчина напал на заслуженного тренера, ударив его по голове табуретом за то, что тот храпел и мешал ему спать. После этого пострадавший впал в кому. На его лечение неравнодушные собирали средства, однако 12 сентября он скончался.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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