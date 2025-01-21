Свердловчанин, убивший заслуженного тренера РСФСР, избежал тюремного срока

Серовский райсуд (Свердловская область) отправил на принудительное лечение 59-летнего мужчину, который убил в больничной палате 79-летнего заслуженного тренера РСФСР по хоккею Григория Савельева из-за того, что тот мешал спать. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры.
«Согласно заключению экспертов, мужчина страдает хроническим психическим расстройством, нуждается в применении принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа», — пояснили в ведомстве. Постановление суда еще не вступило в законную силу.
Обвиняемый и Савельев были соседями по палате в серовской больнице. 30 августа мужчина напал на заслуженного тренера, ударив его по голове табуретом за то, что тот храпел и мешал ему спать. После этого пострадавший впал в кому. На его лечение неравнодушные собирали средства, однако 12 сентября он скончался.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!